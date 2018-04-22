22 Nisan 2018 16:36

CHP heyeti Meral Akşener ile görüştü

CHP heyeti Meral Akşener ile görüştü
Cumhuriyet Halk Partisi heyeti, İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldi. Heyet, Meral Akşener ile görüştü.
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CHP heyeti, İYİ Parti Genel Merkez binasına geldi. İYİ Parti Genel Başkanı ile CHP'li heyetin görüşmesi başladı.

CHP'li Özgür Özel, Engin Özkoç, Bülent Tezcan ve Mehmet Bekaroğlu saat 16.00'da İYİ Parti genel Merkezi'ne geldi.

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CHP HEYETİ ALKIŞLARLA KARŞILANDI

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Kapak fotoğrafı: Arşiv

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