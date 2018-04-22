CHP heyeti Meral Akşener ile görüştü

CHP heyeti, İYİ Parti Genel Merkez binasına geldi. İYİ Parti Genel Başkanı ile CHP'li heyetin görüşmesi başladı.
CHP'li Özgür Özel, Engin Özkoç, Bülent Tezcan ve Mehmet Bekaroğlu saat 16.00'da İYİ Parti genel Merkezi'ne geldi.
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CHP HEYETİ ALKIŞLARLA KARŞILANDI
İYİ Parti'li Aytun Çıray, CHP'li heyeti kapıda karşıladı. İYİ Parti'lilerin CHP heyetini alkışlarla karşılandı.
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