ZEYNEP GÜRCANLI/SÖZCÜ- CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, "İmzayı attım, gözlerim doldu" dedi. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın ise "15'liler olarak ülke siyasi tarihinde unutulmayacak bir eylemin içinde olduk" dedi.

"GÖZLERİM DOLDU"

Gözlerinin dolmasına iki ayrı duygunun neden olduğunu vurgulayan Göker “İlk duygu gururdu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla demokrasiye kurulan kumpasa karşı duran 15 vekilden biri olarak gurur duydum. İkinci duygu ise hüzün oldu. Kendimi bildim bileli CHP’liyim. Demokrasi mücadelesi bile olsa CHP’den ayrı düşmek beni hüzünlendirdi. İmzayı atarken gözlerim doldu, duygusallaştım.”

CHP’nin Cumhuriyetin kurucu partisi olduğunu hatırlatan Göker şimdi de demokrasi için elini taşın altına koyan partinin yine CHP olduğuna vurgu yaparak “CHP varsa herkes için var söylemi çerçevesinde Türkiye’deki laik demokratik, hukuk devleti için adil bir seçim yarışı yapılmasını amlaçlıyoruz biz bunun gereğini yaptık. Demokrasiye zırh olduk” diye konuştu.

’15’LİLER OLARAK UNUTULMAYACAK BİR EYLEMİN İÇİNDE OLDUK’

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın ise; “Demokrasiyi kurtarmak ve ülkenin önünü açmak için AKP ve vesayeti altına almış olduğu YSK’nın oyununu bozmak için harekete geçtik. 15’liler olarak ülke siyasi tarihinde unutulmayacak bir eylemin içinde olduk.” diye konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da “Genel Başkanımız ve partimizin talimatı doğrultusunda demokrasimize kurulan bir tuzağı bozmak için bu kararı aldık. Demokrasiyi güçlendirmek için İYİ Parti’deyiz. Bu kararı almamızda YSK’nın oyalama süreci etkili oldu.”

TEK ADAM VE YANCISININ TUZAĞINI BOZDUK

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ise, “Tek adamın ve yancısının kurduğu tuzağı bozmak için gözümüzün bebeği partimizden ayrılıp İYİ Parti’ye geçtik. hHem çok gururlu hem de hüzünlüyüz. Kolay değil partimizi bırakmak ama amaç tek adamın ve yancısının oyununu bozmak olunca tereddüt etmedik. Seçimi yapabilmek için üniversitie sınavını bile bir hafta ötelediler. Kendileri sınav stresinin ne olduğunu bilmedikleri için o gençleri hiç düşünmeden sadece kendi emelleri için sınav stresini bir hafta daha artırdılar. Biz bu kararı sınav stresi yaşayan gençler için aldık” diye konuştu.