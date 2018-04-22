Ahmet Akın: Söz konusu vatansa gerisi teferruattır

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetiminin aldığı karar doğrultusunda İYİ Parti’nin seçimlere girebilmesi adına, CHP’den istifa ederek İYİ Parti’ye geçmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

15 CHP'li vekil İYİ Parti'ye geçti: İşte o isimler



Akın’ın açıklaması şu şekilde;



“Cumhuriyet Halk Partisi demokrasi adına bedel ödemiş ve her zaman bedel ödemeye hazır bir partidir. Baskın seçim yaparak İYİ Parti’nin seçimlere girmesini engellemeye çalışan tek adam rejimine karşı da her türlü bedeli ödemeye razıyız. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır anlayışıyla; siyasi iktidar tarafından rayından çıkan demokrasimizi rayına oturtmak ve çoğulcu demokrasi anlayışını yeniden hakim kılmak için Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimimizin aldığı karar doğrultusunda demokrasiden ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bekasından yana tavır aldık. 24 Haziran’a giderken tek adam rejiminin tuzaklı yollarında Kuvayı Milliye ruhuyla adımlarımızı atacağız.”