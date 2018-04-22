HDP'li vekil: İlk tercihimiz Demirtaş

Rûdaw haber bültenine bağlanan Ziya Pir, HDP’nin seçimlere ismi geçen partilerle (HÜDA-PAR/ CHP) ittifak yapmayacağını çünkü yaptıkları anketlere göre yüzde 10 barajını geçtiklerini söyledi.

Ziya Pir, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda kimsenin kazanmayacağını düşünüyoruz. Aday olarak ise ilk tercihimiz Sayın Selahattin Demirtaş olur” dedi.

“Seçimlerde Abdullah Gül’ün aday olması durumda onu destekler misiniz?” sorusuna Ziya Pir şu yanıtı verdi:

“Tabanımızda Abdullah Gül’ün desteklenmesi için bir talep var. Dolayısıyla Erdoğan’a karşı onu destekleriz.”