22 Nisan 2018 15:53

HDP'li vekil: İlk tercihimiz Demirtaş

HDP'li vekil: İlk tercihimiz Demirtaş
HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP’nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ı aday göstereceklerini söyledi.
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Rûdaw haber bültenine bağlanan Ziya Pir, HDP’nin seçimlere ismi geçen partilerle (HÜDA-PAR/ CHP) ittifak yapmayacağını çünkü yaptıkları anketlere göre yüzde 10 barajını geçtiklerini söyledi.

Ziya Pir, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda kimsenin kazanmayacağını düşünüyoruz. Aday olarak ise ilk tercihimiz Sayın Selahattin Demirtaş olur” dedi.

“Seçimlerde Abdullah Gül’ün aday olması durumda onu destekler misiniz?” sorusuna Ziya Pir şu yanıtı verdi:

“Tabanımızda Abdullah Gül’ün desteklenmesi için bir talep var. Dolayısıyla Erdoğan’a karşı onu destekleriz.”

 

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