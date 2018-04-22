Kadim Durmaz'dan 23 Nisan açıklaması

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle basın açıklaması yaptı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlama mesajında şu görüşlere yer verdi:

“DiIerim, yurdumun çocukları ve tüm çocukları dünyanın gülüp oynasınlar bugünkü gibi; Acıda, sevinçte kardeş oIsunIar… ÇınIasın yeryüzünde barış türküIeri”.

Bugün; savaşlara, işgallere, darbelere karşı durmuş Gazi Meclisin 98. Kuruluş yıl dönümü; Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza bayram ilan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramı.

Bugün; çocukların ağlamadığı, barış ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bir dünya düşüyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz.

Kutluyoruz çünkü bu bayram karanlığa karşı aydınlığı savunanların, tek adam rejimine karşı demokrasiyi savunanların, insanı, doğayı, vatanı, yaşamı ve demokrasiyi savunanların bayramıdır.

Bu bayram çağdaş, Laik Cumhuriyetin çocuklarının bayramıdır, bir bağımsızlık mücadelesinin bayramıdır, işte bu yüzden tüm karanlıklara rağmen inatla, ısrarla kutlanmalıdır.

Bugün ulusal egemenliğimizin, bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinin 98. Yılını daha büyük kararlılıkla ve coşkuyla karşılıyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurduğumuz Cumhuriyetin gülen, aydınlık yüzünü geleceğimizin teminatı çocuklarımız için, Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dɑyɑnɑğı egemenliğimizdir.

Ulusumuzun cumhuriyetle perçinlemiş egemenliğini yok saymaya çalışanlara en güzel yanıtı, azmi ve kararlılığı ile bu büyük mirasın varisi olan çocuklarımız verecektir.

Bize bağımsızlığımızı ve ulusal egemenliğimizi kazandıran, laik Cumhuriyeti kuran, demokratik ve laik Cumhuriyeti kuran, dünyada çocuklara bayram olarak bugünü veren tek lideri, ulu önder Atatürk’ü hasretle ve minnetle anıyorum.

Cumhuriyet; çocuklarımıza kalmış en büyük miras, en aydınlık gelecektir.

Cumhuriyetimizi, Atatürk ilke ve devrimlerini, ulusal bağımsızlığımızı korumak adına yılmadan, yorulmadan mücadele etmeye devam edeceğiz.

Bu duygularla aydınlık geleceğimiz çocuklarımız başta olmak üzere, tüm ulusumuzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz."