Çıray’dan İhsanoğlu’na sert tepki

Kamil ELİBOL/ SÖZCÜ- 2014’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine CHP ve MHP’nin ‘çatı adayı’ olarak katılan Ekmeleddin İhsanoğlu’nun 24 Haziran’da yapılacak erken seçimde oyunu Tayyip Erdoğan’a vereceğini açıklaması yeni bir siyasi tartışma başlattı.

‘ANLATIRSAM YARGILANIR’

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, “Oyum Erdoğan'a” diyen MHP İstanbul milletvekili İhsanoğlu'na sert tepki gösterdi. Çıray, sosyal medya hesabından “Onun benim yanımda sayın Erdoğan için söylediklerini bugün anlatsam Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanır. İhsanoğlu'na hakkımı helal etmiyorum. Ayıp” dedi.

‘HAKKIMI HELAL ETMİYORUM’

Çıray, Türkiye'de en büyük sorunun adalet olduğunu belirterek, “İnsanların yargıya güvenmediği, mahkemelerin verdiği kararları sorguladığı bir ortamdan herkes bıktı. Türkiye'de herkesin ortak beklentisi ve talebi adalet. Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığında yeniden adaletli Türkiye'ye” şeklinde yorum yaptı.

VERİLER GERÇEK DIŞI

Aytun Çıray, TÜİK'in açıkladığı ekonomik verilerin gerçek dışı olduğunu iddia ederek şöyle dedi:

“Türkiye son 10 yılda milli gelir hesabını iki kez revize etti. İlk değişim ile 2006 yılı GSYH büyüklüğümüz 576 milyar liradan 758 milyar liraya, ikinci hamle ile de 2015 yılı 1 trilyon 748 milyar liradan 2 trilyon 44 milyar liraya yükseltildi. Revizyonlar olmasaydı 2017 ekonomik büyüklüğümüz 851 milyar dolar yerine 540 milyar dolar olacaktı”

HİLEYE KARŞI SEFERBERLİK

Sandıkta hileye karşı seferber olunacağını belirten Çıray, “Adaletin terazisini bozdular, ekonominin belini kırdılar. Tarımı bitirdiler, eğitimi alaşağı ettiler. Türkiye'nin itibarını sıfırladılar, işsizler ordusu yarattılar. Türk parasını rezil ettiler, gençlerin umutlarını çaldılar. Hepsini düzelteceğiz. Türkiye iyi olacak” dedi.

ADALAR NE OLDU?

AKP'nin çıkardığı 8 Nisan 2010 tarih ve 5980 sayılı kanununu eleştirerek, “Arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan oy pusulaları geçerli değildir. Yani tam kanunsuzluk” diyen Çıray AKP'yi ABD'nin sözünden çıkmadığını öne sürdü. “ABD'nin Miraç gecesi Suriye'yi bombalamasını destekleyince ‘Zarrab davası' önce 7. Erken seçim ilan edilince de 16 Mayıs'a ertelendi. Hani Musul Kerkük'e gireceklerdi? Ne oldu Fırat'ın doğusu? Kıbrıs, Ege adaları ne halde?” diye sordu.