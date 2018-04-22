15 CHP'li vekil İYİ Parti'ye geçti: CHP'den ilk açıklama

İYİ Parti'nin seçimlere katılabilmesi için, 15 CHP'li milletvekili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı.

CHP heyeti, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek 15 milletvekilinin isimleri tek tek açıklandı. CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Bu adım demokrasinin önüne koyulan tuzağı kaldırma adımıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve Grup Başkanvekili Özgür Özel başkanlığındaki heyet, bugün İYİ Parti heyeti ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu lie İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görüşmesinde gündeme gelen İYİ Parti'nin doğrudan seçime katılabilmesi için Meclis'te grup kurdurma seçeneği görüşmede masaya yatırıldı.

Edinilen bilgilere göre CHP'den 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı.

Seçim Kanunu’na göre, bir partinin seçime katılabilmesi için, “İllerin en az yarısında, oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gruplarının bulunması şartını” yerine getirmesi gerekiyor. İYİ Parti’nin, 6 ay şartına takılması durumunda, B Formülü’nün yani, TBMM’de grup kurmak için gerekli olan 20 milletvekili şartının yerine getirilmesi için en az 15 milletvekiline daha ihtiyaç bulunuyor. Şu anda İYİ Parti’nin Meclis’te 5 sandalyesi bulunuyor. Meclis’te 20 sandalyeyi bulursa, İYİ Parti seçimlere doğrudan katılma hakkına kavuşacak.

CHP heyeti konuya ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında ilk sözü CHP Grup Başkanvekili Engin Altay aldı ve şunları söyledi:

Biz CHP olarak demokrasi ayıbına karşı, demokrasi arayışımızı sürdüreceğiz. Bu sebeple demokrasinin kazanması için, demokratik bir tasarrufla, CHP'li 15 milletvekili partimizden bugün istifa edip İYİ Parti'ye katıldılar.

Afyonkarahisar Milletvekilimiz Burcu Köksal, Amasya Milletvekilimiz Mustafa Tuncer, Ankara Milletvekilimiz Nihat Yeşil, Aydın Milletvekilimiz Hüseyin Yıldız, Balıkesir Milletvekilimiz Ahmet Akın, Burdur Milletvekilimiz Mehmet Göker, Bursa Milletveklimiz Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa Milletvekilimiz Erkan Aydın, Çorum Milletvekilimiz Tufan Köse, Edirne Milletvekilimiz Okan Gaytancıoğlu, İzmir Milletvekilimiz Tacettin Bayır, Kayseri Milletvekilimiz Çetin Arık, Kocaeli Milletvekilimiz Fatma Kaplan Hürriyet, Niğde Milletvekilimiz Ömer Fethi Gürer ve Zonguldak Milletvekilimiz Ünal Demirtaş demokrasi için İYİ Parti'ye gitme kararı aldılar. Demokrasimize hayırlı olsun.

Altay'ın ardından CHP Sözcüsü Tezcan söz aldı ve "Bu adım demokrasinin önüne koyulan tuzağı kaldırma adımıdır" ifadelerini kullandı.

İşte CHP'li vekillerin İYİ Parti'ye geçişinin belgesi