İşte CHP'li vekillerin İYİ Parti'ye geçişinin belgesi

İYİ Parti'nin seçimlere katılabilmesi için 15 CHP'li milletvekilinin istifa edip İYİ Parti'ye geçeceği öğrenildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve Grup Başkanvekili Özgür Özel başkanlığındaki heyet, bugün CHP Genel Merkezi'nde İYİ Parti heyetini karşıladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu lie İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görüşmesinde gündeme gelen İYİ Parti'nin doğrudan seçime katılabilmesi için Meclis'te grup kurdurma seçeneği görüşmede masaya yatırıldı.

Edinilen bilgilere göre CHP'den 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti'ye katılacak.

Seçim Kanunu’na göre, bir partinin seçime katılabilmesi için, “İllerin en az yarısında, oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gruplarının bulunması şartını” yerine getirmesi gerekiyor. İYİ Parti’nin, 6 ay şartına takılması durumunda, B Formülü’nün yani, TBMM’de grup kurmak için gerekli olan 20 milletvekili şartının yerine getirilmesi için en az 15 milletvekiline daha ihtiyaç bulunuyor. Şu anda İYİ Parti’nin Meclis’te 5 sandalyesi bulunuyor. Meclis’te 20 sandalyeyi bulursa, İYİ Parti seçimlere doğrudan katılma hakkına kavuşacak.

İŞTE CHP'DEN İYİ PARTİ'YE GEÇEN İSİMLER

Afyon Milletvekili - Burcu Köksal

Amasya Milletvekili - Mustafa Tuncer

Ankara Milletvekili - Nihat Yeşil

Aydın Milletvekili - Hüseyin Yıldız

Balkıkesir Milletvekili - Ahmet Akın

Burdur Milletvekili - Mehmet Göker

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Bursa Milletvekili - Erkan Aydın

Çorum Milletvekili - Tufan Köse

Edirne Milletvekili - Okan Gaytancıoğlu

İzmir Milletvekili - Tacettin Bayır

Kayseri Milletvekili - Çetin Arık

Kocaeli Milletvekili - Fatma Kaplan Hürriyet

Niğde Milletvekili - Ömer Fethi Gürer

Zonguldak Milletvekili - Ünal Demirtaş



