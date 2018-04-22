Cezaevlerinde yeni işkence yöntemi!

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, cezaevlerindeki siyasi tutukluların her türlü hak gaspıyla karşı karşıya kaldığını söyledi. Tutukluların, sohbet ve yayın bulundurma haklarının gaspedildiğini belirten Yarkadaş, “Bunlar yetmiyormuş gibi bir de çift kelepçe uygulaması başlattılar” dedi.

Cezaevlerindeki siyasi tutuklulardan gelen mektupları basınla paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “Tutukluların ihlal edilmeyen hiçbir hakkı kalmadı. Cezaevinde revire çıkmak da sohbet edebilmek de eziyete dönüştü” tepkisini gösterdi.

ÇİFT KELEPÇE TAKILIYOR

Silivri, Van, Bolu, Diyarbakır ve Mersin’deki cezaevlerinden gönderilen mektuplarda dile getirilen şikayetleri derleyen Yarkadaş, “Tedaviye giden hasta tutuklulara zorluk çıkarılması yetmiyormuş gibi, bir de bileklere çift kelepçe uygulaması başladı” dedi. CHP’li Yarkadaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Başta Silivri olmak üzere cezaevlerinden gelen mektupları dehşet içinde kalarak okuyorum. Binbir zorlukla revire çıkabilen tutukluların bu sırada ‘askeri nizam’da yürümeleri isteniyor.

Tutuklular, hastane nezarethanesinde sıra beklerken, bileklerindeki kelepçeler çıkarılmıyor. Pislik içindeki nezarethanelerde tutulmalarını şikayet eden sanıklara ise ‘Burası Türkiye, işinize gelirse’ cevabı veriliyor. Kötü muameleye uğrayan tutukluların şikayetleri ise sonuçsuz kalıyor.”

MEKTUPLARI BAKAN GÜL’E GÖNDERDİ

“Bileklere çift kelepçe takılması’’na itiraz eden Silivri 9 No’lu Cezaevi’nde tutulan Ali Yücel adlı tutuklunun kalp hastası olduğunu ve tedavisinin bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten Yarkadaş, kendisine gelen mektupları Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e gönderdiğini de belirtti.

Tutukluların yayın bulundurma, sohbet etme ve aileleri ile fotoğraf çektirme gibi birçok hakkının gasp edildiğini de belirten CHP’li Yarkadaş, “12 Eylül faşist darbe döneminin uygulamalarını bile geride bırakan bir tabloya şahit oluyoruz” diye konuştu.

TUTUKLUNUN KAMERA İSYANI

Dilekçe vermelerine rağmen, bazı tutukluların tam dört aydır berbere götürülmediğini belirten Yarkadaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Bir tutuklu, yazdığı mektubunda kameralar tarafından 24 saat boyunca ‘kafesteki bir hayvan gibi’ izlendiklerini yazıyor. Dört aydan bu yana berbere götürülmediğini yazan tutuklular var… ÇHD Başkanı Avukat Selçuk Kozağaçlı ise aylardan bu yana tecritte tutuluyor. Kozağaçlı’nın sohbet başta olmak üzere tüm hakları elinden alınmış durumda. Adalet Bakanlığı, bu ve benzeri uygulamalara derhal son vermeli, sorumlular hakkında da soruşturma başlatılmalıdır.”

“YATAĞINDAN KALKAMIYOR”

İzmir Şakran Cezaevi’nde bulunan Cemal Şahin adlı tutuklunun kanser hastalığının ilerlediğini ve yatağından kalkamadığı için görüşe çıkamaz hale geldiğini de belirten Yarkadaş, “Bir kez daha çağrı yapıyorum… Adalet Bakanı Gül, Cemal Şahin’in durumunu inceletsin. Kanser hastası bir yurttaşımız, elindeki tüm raporlara rağmen cezaevinde tutuluyor. Bu adalet mi? Bu insanlık mı? Vicdanınız hiç rahatsız olmuyor mu?” tepkisini gösterdi.

ÇOCUKLAR BAYRAMA CEZAEVİNDE GİRİYOR

Yarkadaş, AKP iktidarı döneminde anneleriyle birlikte cezaevine girmek zorunda kalan çocuk sayısında artış olduğunu da belirtti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının bu gerçeğin gölgesinde kutlanacağını belirten Yarkadaş, “Şu an 704 çocuk annesiyle birlikte ceza çekiyor. AKP iktidarı ise yaratığı bu tablodan hiç rahatsızlık duymuyor” dedi.