100 bin imzalı aday 131 bin TL ödeyecek

Emin ÖZGÖNÜL/ Sözcü- AKP-MHP tarafından Meclis’e sunulan uyum paketine göre, grubu bulunan partilerin göstereceği cumhurbaşkanı adayı para vermeyecek. Ancak grubu olmayan adaylar 131 bin lirayı vezneye yatıracak

AKP ve MHP'nin cumhurbaşkanlığı ve genel seçimle ilgili olarak TBMM'ye sunduğu uyum paketinden, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e 131 bin liralık fatura çıktı. Yasa teklifi uyarınca 100 bin imza ile aday olacak kişi, en yüksek dereceli devlet memuruna yapılan aylık ödemenin 10 katını, Maliye veznesine yatıracak. Bu miktar da 131 bin lira tutuyor. Cumhurbaşkanlığı için siyasi partiler tarafından gösterilecek adaylar ise ücret ödemeyecek. Böylelikle Meclis'te grubu bulunan AKP-CHP ve HDP'nin adayı para vermeyecek, İYİ Parti adayı ise devlete 131 bin lira ödeyecek.

‘FATURAYI MİLLET KESECEK'

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada kanun teklifi ile getirilen para ödeme şartını eleştirdi ve “Meral Hanım'ın önünü kesmek için ne yapacaklarını şaşırdılar. Biz 80 kişilik Genel İdare Kurulu olarak aramızda para toplar öderiz, sorun değil. Ancak Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı yasa yapıyorlar. Milletimiz 131 bin liranın faturasını da, 24 Haziran'da onlara kesecektir'' dedi.

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ve MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı tarafından TBMM'ye sunulan, pazartesi günü Meclis Anayasa Komisyonu'nda ele alınacak yasa teklifi, 100 bin imza ile aday olacak Cumhurbaşkanı adayları için şu hükmü getiriyor:

“Cumhurbaşkanlığına en az 100 bin seçmenin yazılı teklifi ile aday gösterilebilir. Seçmenlerce aday gösterilmek istenen kişi kimlik ve açık adres bilgilerini ihtiva eden başvuru dilekçesi ve seçilme yeterliliğine ilişkin belgeler ve en yüksek derecedeki devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılmakta olan her türlü ödemelerin bir aylık tutarının 10 katının ilgili maliye veznesine emaneten yatırıldığına dair makbuzla YSK'ya başvurur.''

İMZAYI BULURSA GERİ ALACAK

Yasa teklifine göre adayın 100 bin imzayı bulup başvurusunun kesinleşmesi durumunda ya da seçimden önce ölümü halinde 131 bin liralık tutar, kendisi ya da mirasçılarına iade edilecek. Adaylıktan çekilme, 100 bin imzayı bulamama ve diğer hallerde ise bu para geri verilmeyecek.