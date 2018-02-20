Milli Mutabakat da Muradiye Yolu gibi çıkmazda

Muradiye Belde Belediyesi’nin son başkanı ve Yunusemre Belediye

Meclis Üyesi CHP’li Erdinç Yavaşlı da ziyarete katıldı. Vatandaşların şikayeti üzerine kabristan yoluna giden CHP’liler şikayetler konusunda burada bir açıklama yaptı.

BELDE BELEDİYELERİ KAPATILMAMALIYDI

Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütünşehir yasası çıkarılmak istenirken karşı çıktıklarını belirten Başkan Bozyaka sözlerine şöyle devam etti: “Beldeler kapatılmasın, belde belediyeleri yerinde hizmetin en önemli örneğidir, ilçe ve büyükşehir belediyeleri bunların eksikliğini gideremez diye ısrarla anlattık ve

belde belediyelerinin kapatılmasına karşı çıktık.

Ancak her zaman olduğu gibi iktidar bizim olumlu muhalefetimizi, uyarımızı dikkate almadı. Geçen süre içerinde ne kadar haklı olduğumuzu zaman bir

kez daha gösterdi. Bu haklılığımızın en önemli örneği Muradiye Mahallesi’dir. Cumhuriyet Halk Partili belde belediyesi olarak Muradiye’ye Erdinç Yavaşlı Başkanımızın yapmış olduğu hizmetleri Muradiye halkı özlüyor. Muradiye sürekli olarak kan kaybediyor, geriye gidiyor. Muradiye’de yaşayan

vatandaşlarımız belediyelerden hizmet göremediği gibi, ölülerine de saygı görmüyorlar. Hem Büyükşehir Belediyesi hem de Yunusemre Belediyesi’nin bu konuda ne kadar duyarsız olduklarını bugün gözlerimiz ile görüyoruz. Her fırsatta dinimiz üzerinden ve milli duygularımız üzerinden siyaset

yapanların aslında ne inançlarımıza ne de şehitlerimize saygılı olmadıklarını gördük. Mezarlığın içerisinde geçmişte Cumhuriyet Halk Partili Muradiye Belde Belediyesi tarafından yapılan ve içerisinde kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in bulunduğu kitapların halini görüyoruz. Şehit mezarlarımızın bulunduğu kabristanın bakımsızlığını görüyoruz. Kabristanın içi Büyükşehir Belediyesi

sorumluluğunda olduğu gibi kabristanımızın dışında bulunan tuvaletler ve vatandaşlarımızın cenazelerini taşıdığı kabristanın önünden geçen Yunusemre Belediyesi sorumluluğunda olduğunu belediye yetkililerinden öğrendiğimiz yolun da hali içler acısı.

Vatandaşlarımız cenazelerini taşırlarken

de ziyarete giderlerken de çamur dolu bir yol üzerinden geçmek zorunda kalıyorlar. Ellerinde Kur’an-ı Kerim’i miting meydanlarında sallayanların şehitlerimiz üzerinden siyaset yapanların birlikte yaptıkları işleri görüyoruz. MHP-AKP iş birliğini belediyecilikleri üzerinden yorumlarsak ne yerlidir, ne de

millidir. Milli mutabakat adıyla çıkacakları yol da Muradiye mezarlığının yolu gibi çamurlu ve çıkmazdadır.”

KUR’AN-I KERİM’E SAYGISIZLIK VAR

Muradiye Belde Belediyesi’nin son başkanı Erdinç Yavaşlı ise konuyla ilgili şunları söyledi:

“Hamaset üzerinden siyaset yapan bir anlayış söz konusu. Muradiye kabristanında şehitlik de var ama gelin görün ki kabristana oğullarına dua okumaya gelecek annelerimizin bir yolu yok. Şehitlerimize saygı

hamasetle değil iş yapmakla olur. 5 yıl önce belde belediyesiyken yapılan umumi tuvaletler 4 yıldır âtıl durumda, bakım yapılmıyor. Bugün kullanılır durumda değil, kendi haline bırakılmış.

Kabristan yolunun da tuvaletlerden hiçbir farkı yok. Muradiye’nin nüfusu 20.000’in üzerine çıktı. Neredeyse her gün burada bir cenaze defnediliyor. Burada gelenek olarak insanlar kalabalık bir şekilde kabristana geliyorlar. Bugün yağış olmadığı halde buradan geçilecek bir yol yok. 4 yıldan beri buraya hiçbir şekilde hizmet gelmedi, kabristanın içerisinde zaten hizmet yok. Rant açısından bakılan bir alan, kabristan alanı satılmakta. Şehitliğin ve Kur’an-ı Kerim’lerin durumu ortada. Kutsal kitabımıza saygısızlık var. Yöneten arkadaşlar reklamlarını boy boy yapıyor ama hizmete gelindiğinde hiçbir

şekilde hizmet yok.”