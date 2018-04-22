Karamollaoğlu'ndan o isme sürpriz ziyaret!

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yarın CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu, salı günü de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret edecek.

Karamollaoğlu’nun bu hafta eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü de ziyaret etmesi bekleniyor.

SP, adaylık için gerekli 100 bin imzanın toplanmasına ilişkin de örgütünü şimdiden harekete geçirdi. SP kaynaklarına göre, şu ana kadar partide adaylık için öne çıkan isimler Gül ve Karamollaoğlu.

Karamollaoğlu, yarın HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile de bir araya gelecek. Karamollaoğlu dün GİK’teki konuşmasında da “Baskın seçimin temel sebebi, ekonominin duvara toslamış olması ve denizin bitmesidir. Herhalde tarih sahifesine geçecek bu arkadaşların tavırları. Tükenen bir yerde siz gaz vermeye çalışsanız da orada enerji alamazsınız” dedi.