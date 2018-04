Erdoğan, erken seçim kararı sonrasında ilk kez soruları yanıtladı

NTV’de soruları yanıtlayan Erdoğan özetle şunları söyledi:

YOLDA ÖĞRENDİM: (Bahçeli’in çağrısını nerede öğrendi) Yolda bir kısmını dinleme imkanı buldum. 26 Ağustos tarihini duydum. Meclis’e gelince Başbakan ve Hayati Bey ile değerlendirdik.

1,5 YIL DAHA OTURABİLİRDİM: (Baskın seçim ve danışıklı dövüş iddiası) Bu iddiaların hepsi ortada. Ana muhalefet erken seçim konusunu aylardır gündemde tutuyor. Erken seçimle yattılar, kalktılar. Erken seçim konusu prensiplerimiz arasında olmadı. Gündemde erken seçim yok demişizdir. Cumhur ittifakını beraber olgunlaştırdığımız, müttefikimizin açıklaması durumu değerlendirmemizi gerektirdi. Önceden kesinlikle böyle bir görüşme, sufle etme söz konusu değil. Görev süresinin bitmesine 1,5 yıl var. 1,5 yıl cumhurbaşkanlığında makamında oturma rahatlığına erişebilirdim. Ben bunu düşünmedim. Madem ana muhalefetin böyle bir hırsı var. Hırsını rahatlatalım istedik. Onlar da rahatlasın.

AMERİKA’DAN 5 BİN TIR: Tüm Batı’nın tehdit projeksiyonu var. Özellikle güneydeki malum PYD, YPG, PKK, DEAŞ… DEAŞ’a karşı mücadeledir savaştır deniyor. Buna nereye kadar inanacağız. Bir yere kadar bunu yuttu diyelim. Güney’e kaç tır silah geldi. 5 bin tır buraya Amerika silah gönderiyor. Aynı şekilde 2 bin kargo uçağı silah geliyor.



KİMSEYE YASAK KOYMADIK: Münbiç, Tel Rıfat bu sürecin devam etmesi lazım. İdlib’te bu işin en idelini başlatalım. Nasıl Afrin’de Rusya ile iyi ilişki ile yaptıysak aynı tavır içinde diplomasiyi öne çıkararak bunu sürdürelim. Bu çalışmaları sürdüreceğiz, Astana’nın önemini de korumamız lazım. Uluslar arası hukuk öne çıkarılarak süreç devam etmeli. Üç ülke bir araya gelebildik, başkalarına yasak koymadık. Kim katılmak istiyorsa buyursun gelsin

TEMAYÜL YOKLAMASI YAPACAĞIZ: YSK’nın belirleyeceği takvim önemli. Temayül yoklamasını yapacağız. Diğer siyasi partilere göre en hazırlıklı parti biziz.

ÖZEL SEKTÖRE TEKLİF YAPABİLİRİZ: (‘Dişimizi sıktık’ ifadesinden kastınız neydi?) Öyle bir bürokratik oligarşi var k, sizin atacağınız her adımda bileklerinizde bir kelepçe. Başbakanlığımızın ilk anından itibaren adeta bürokrasiye savaş verdim. Parlamenter demokraside bir yere kadar başarabiliyorsunuz ama durum böyle olmayacak. Karar verme noktasında yasam yürütme yargı daha güçlü olacak. Siz dışarıdan bir kabine oluşturuyorsunuz. Aksama mı var, bu kabine ile alıp bir yere kenara koyabilirsiniz. ‘Ya başkan ile giderim başarılı olamazsam her an gidebilirim’ durumu olacak. Altındakilere karşı böyle davranışı olacak. Netice almak mecburiyetinde. Bugün bir toplantıdaydım, sermaye çevresi ile. ‘Var mısınız dedim; seçimi kazanırsak arkadaşları kabineye alırsak gelmeye hazır mısınız, kazandığınız parayı kazanamazsınız’ dedim. Tillerson en büyük petrol şirketi başındaydı, bakan oldu. Hiç haber vermeden kendisini görevden aldı. Özel sektördeki arkadaşlara güzel teklifler yapabiliriz. Ekonomiyi de emanet edebiliriz. Ekonomi bu işin can damarı.

GEL ÜLKENDE ÇALIŞ: (Milli ittifak dışındakiler gayrı milli mi?) Onu o şekilde değerlendirmek doğru olmaz. Ana muhalefetin ülkenin kalkınmasına bakışı yerli değil. Batıya gidip sizi şikayet eden ana muhalefet milli değerlendirebilir misiniz? Cephe açan ülkelere sizi şikayet edeni milli olarak değerlendirebilir misiniz. Arkasında terör örgütü olan parti ülke ülke dolaşıp bizi şikayet ediyor. Gel ülkende çalış, halkına anlat, halkın seni değerlendirsin.

ORTAK MİTİNG OLABİLİR: İttifakın ruhu var. Kardeşlik ruhu. İttifakın iki parti açısından da başarılı olmasını getirecektir. Oradaki sayının bir tane fazla olması dahi, milletvekili açısından, bu ittifakı güçlü kılabilir. Cumhurbaşkanını seçmek zor değil kolay. İttifakın içinde de partiler kendi milletvekillerini belirleyecek. MHP’den böyle bir talep olursa miting yapılması gibi, olumsuz görüşümüz söz konusu değil. 7 Ağustos gibi bir şey, final nede olmasın, olabilir. Yapmak tüm Türkiye’ye, dünyaya mesaj olabilir, kaçınmayız.

HADİ GEL BUYUR: (Kılıçdaroğlu bu rekabete girmeli mi?) Gönlüm olmasını ister, yarışa girsin. İleri özgüven sözleri oluyor ki, (yüzde 60 deniyor’ denmesi üzerine) Başkasını aramasın kendisi meydana çıksın. Milletim hangi oranda oy vereceğini de görmesinde fayda var. 40 dedi, alamadı. Hadi gel buyur, cumhurbaşkanlığına aday ol bak bakalım millet sana ne kadar oy veriyor görelim. Buyur meydan gel aday ol. Nasibin ne gör. (Nasıl bir aday görmek istersiniz?) Karşımızdaki ile yarışa gireriz. Şöyle olsun, boyu bu kadar olsun falan demeyiz.

(İYİ Parti ile ilgili değerlendirme) Girmesi, girmemesi noktasında bir sıkıntımız söz konusu değil.

KURU BAHANELER:(Mühürsüz pusula ve OHAL)Mühürlü mühürsüz pusula bu seçimde yok kalkıyor, ortadan. YSK mühür işini torbalayarak gönderiyor. Sıkıntı yok. OHAL’in olmadığı dönemlerde terör bölgesi diyebileceğimiz yerlerde sandığa bile gidilemedi. Fransa’da Macron OHAL döneminde seçim kazandı. Ana muhalefetin bahanesi, ‘yerim dar’ meselesi var ya. Hem istiyorsun hem ‘yerim dar’ diyorsun. Sana OHAL ile rahat bir seçim kampanyası yürütme imkanı sağlıyoruz. Bunlar kuru bahaneler. Seçime hazır değil adayı yok. Adayı ne zaman açıklanacak bu da var, ‘Parti meclisi belirler’ dedi. Parti Meclisi’ni 24 saatte toparlarsın belirlersin. Hiç bulamazsan kendin aday ol. Heyecana boğmaya da gerek yok. (ABD’den gelen seçim şeffaf olmayacak açıklamaları) Bunlara önem vermiyorum. Kendimiz ne diyoruz o önemlidir. AGİT sürekli olarak eleman gözlemci gönderdi. Şaibeli seçim olmamıştır. Yüzde 86 katılım ile seçim yapmış ülkeyiz. En kabadayısı yüzde 48. Avrupa’da yüzde 35 ile seçim yapan ülkeler var. Onlar kendilerine baksınlar.

AVUSTURYA’DAKİ ZAT: (Avusturya ve Hollanda’dan gelen miting yaptırmayız açıklamaları) Batı’nın takınacağı tavır, tüm dünyada demokrasiye olan başını gösterecektir. Yurtdışı hazırlığımız tamam. 10-11 bin kişilik bir salonda uluslararası kuruluşun toplantısında bulunacağım ve Türk vatandaşlarına sesleneceğim. Avrupa’yı orada toparlayacağız. Konuşmamızı yapacağız. Avusturya’daki zatın adımları kendisine ters dönecek adımlardır. Bunlar da bedelini ödeyecekler. Ülkemde dolaştığım iller var. Gideceğim iller olacak, gidemeyeceğim iller olacak. Verimlilik esasına göre değerlendireceğiz.

ALTINA ENDEKS İŞİ KOLAYLAŞTIRIR: (Yüksek kur ve yüksek faiz) Her şeyden önce bu kur meselesinden gidelim. Kur meselesinde ben yerli ve milli parayı önemsiyorum. Altına endeksli olarak yaparsak işimiz kolaylaşır ama olmadı diyelim. İran ile mi alışveriş; İran parası ile TL karşılıklı alışveriş yapılmalı. Faiz meselesine gelince faiz yükselirse enflasyon da yükselir. Gezi olaylarında enflasyon tavan yapmıştı, faiz çift haneliye çıktı. Faiz’i indirdiğimiz andan itibaren; başkanlıkla bu da gelecek; enflasyon da düşecektir.

BATILILAR GİBİ DÜŞÜNMÜYORUM: Kur ve faiz ilişkisinde Batılılar gibi düşünmüyorum. Faiz düştükçe kuru da aşağı çeker. Cumhurbaşkanlığının kararname çıkarma yetkisi işi kolay kılacak.

BRUNSON’U İSTİYORSANIZ: FETÖ’ye ABD sahip çıkıyor, arkasında ABD var. Yasa var yargı kararı var. Kalkıp siz bizden İzmir’deki rahip Brunson istiyorsanız, yargı kararlar var. Bu kararları yok farz edeceksiniz ve gayrı kanuni talepte bulunacaksınız. FETÖ’yü deport et, neden etmiyorsun. Okullarına para ödüyorsunuz adeta terörü finanse ediyorsunuz. Bu nasıl stratejik ortaklık. Adım atacaksak siz de biz de üzerimize düşeni yapacağız.

İSTİHBARAT DOĞRU ÇIKARSA: 83 tane FETÖ’cüyü toplayıp getirdik. Devam ediyor. Gözaltı süreçleri yargı süreçleri var. Oralarda ciddi rahatsızlık olmuyor değil, oluyor. MİT yerinde paketleyip alıp geliyor. Bunların da inlerine girip güvenlik güçlerimizle istihbarat örgütlerimizle alıp geleceğiz. (Adil Öksüz ile ilgili gelişme) Son bilgiler, ülkesini söylemem uygun olmaz. İz sürüyor, bazı bağlantıları kurulmuş vaziyette. İstihbarat doğru çıkarsa onunla ilgili adımı da attığımız gibi gerçekleştireceğiz. (Vekil adaylarına FETÖ sızması) Çok hassasız. Sızma olacağına ihtimal vermiyorum. (TSK’daki kripto yapı) İstihbarat boşuna yok. Kendine has görevleri var. 3 bin ile ilgili tüyo verirsek olmaz.

MACRON’A DUYURULUR: Yurtiçi ve yurtdışında toplamda 16 bin 600 terörist etkisiz hale getirildi. Fırat Kalkanı’ndan 3060 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi. Sayın Macron’a duyurulur. DEAŞ’ı koruyan olarak gösteriyor. Kendisine anlattığım halde.

PAZARLIĞA GİRMEYİZ DEDİK: (Üçlü zirve) Macron gelmek istedi. ‘Putin ve Ruhani ile görüşeyim davet ederiz’ dedim. Görüştüm olumlu karşıladılar, Macron’a ilettim. ‘3+1 yaparız’ dedik. Bunlar Afrin’deki gelişmelerden dolayı; ‘Afrin’den çekilirseniz gelebilirim’ dedi. ‘Ben teklifte bulunmadım, talepte de bulunmadım, siz pazarlık ediyorsunuz, Afrin konusunda bizimle pazarlığa girmeyin’ dedik. Geçmişte alışmışlar; ‘biz büyüğüz.’ Sen büyüksen Türkiye senden küçük mü? Elise de teröristleri ağırlayacaksın. El bebek gül bebek temenni mi bekleyeceksin. Hepsini kendisine söyledim.

MASAYA OTURALIM: (Ege’deki bayrak gerilimi) Suların ısınmasını istemiyoruz. Bazı sıkıntılar olsa ada aşalım istiyoruz. Oturalım masaya bu işleri kenara koyalım. Şu kadar ölçü falan; bu deniz be hava be.. Uçak gemi gelsin geçsin. Fiili müdahale yoksa barışı neden gölgeliyoruz.