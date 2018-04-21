Erdoğan: Koltuk hırsım olsa...

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim kararına ilişkin, "Cumhurbaşkanı olarak benim önümde şu anda bir buçuk yılım daha var. Yani bu makamın, bu koltuğun hırslısı konumunda olsa bir buçuk yıl daha devam edebilirdik" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 150. Yıl Programı'nda konuşma yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan bölüm şöyle:

Askeri ve ekonomik, iç ve dış siyasi gelişmelerin seyri bize bu süreyi mevcut sistemle devam ettirmemizin bize ciddi maliyetleri olacağını gösteriyor. Yoksa Cumhurbaşkanı olarak benim önümde şu anda bir buçuk yılım daha var. Yani bu makamın, bu koltuğun hırslısı konumunda olsam bir buçuk yıl daha devam edebilirdik. Böyle bir hırsın içinde değiliz. Yaptığımız bütün hesaplar neticesinde bu sıkıntılar bizim ülkemize, milletimize bir bedel ödeteceği endişesiyle bu adımı atma kararı aldı. Bir de bir ana muhalefetimiz var ki durmadan "hodri meydan", "hodri meydan" diyor. Madem bu kadar "hodri meydan" diyorsunuz. İşte buyru meydan. Biz milletimize verdiğimiz taahüde bağlı kalarak, erken seçim lafını telaffuz etmiyorduk. Şimdi bu adımı atalım dedik. Sayın Bahçeli'nin kendisiyle bu meseleleri değerlendirdik ve 24 Haziran'da bu erken seçimi gerçekleştirelim dedik. Parti gruplarımızın dün Meclis'e sunduğu teklif kabul edildi. YSK de zaten yol haritasını süratle hazırlıyor. Seçimlerin şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Biz bu kararı aldığımız anda malum YÖK bana bağlı olduğu için, hemen kendileriyle görüştük. Kendileri de hemen toplantıyı yaparak, bir hafta ötelemek suretiyle alma kararı buldu. Bu bir şeyi gösteriyor. Bu başkanlık sisteminin ne denli seri karar alma ve neticeye gitme imkanı verdiğini ortaya koyuyor. Bu yarın bir çok konularda bizim önümüzü açacak ve çok daha seri adımlar atmak suretiyle ülkemizi muasır medeniyetler üstüne çıkarma hedefine ulaşacağız.

Bürokrasiyle ilgili şikayetler almaya devam ediyoruz ama şimdi en azından bürokratik oligarşiyi bu sistemle büyük oranda yıkma fırsatı yakalıyoruz.

Erken seçim kararı her ne kadar bizim arzumuzla ortaya çıkmamış bulunsa da, yeni yönetim sisteminin bir an önce devreye girmesini sağlayacağı açısından çok önemlidir.