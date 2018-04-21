CHP’li Tekin’den Bahçeli’nin erken seçim açıklamasıyla ilgili flaş iddia!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin erken seçim açıklamasından, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere iktidar mensuplarının hiç birinin haberi olmadığını ifade etti.

Yurt Gazetesi- CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin erken seçim açıklamasından, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere iktidar mensuplarının hiç birinin haberi olmadığını öne sürerek, “Bu açıklama Saray’ın bilgisi dahilinde değildi” dedi.

Hakkari İl ve İlçeleri Eğitim Kültür, Sanat ve Sosyal Yardımlaşma Derneğinin Kağıthane’deki konukavi açılışına, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi ile birlikte katılan Gürsel Tekin, YURT Gazetesi’nin sorularını yanıtladı.

Baskın seçim karşısında vatandaşın davranışını nasıl gördüğü sorulan Tekin, Türkiye’de kimsenin mutlu olmadığını kaydetti. Tekin, “Eskiden aşağıdaki kesim mutsuzdu, şimdi tersi oldu. En çok mutsuz olanlar, yukarıdakiler. İş dünyası, burjuvazi dediğimiz herkes mutsuz. Böyle bir iklimde sandık koyacaksınız, bir mucize beklemek mümkün değil. Ama buna rağmen niye erken seçim sorusu gündeme gelebilir” dedi.

İKTİDARIN HABERİ YOKTU

Erken seçim konusunda iktidar mensuplarının hiç birinin haberi olmadığını savunan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“AKP’li Hayati Yazıcı, seçim kararı seçim kararı alınmadan 3 gün önce, neredeyse erken seçim isteyenleri ihanetle eş değer tuttu. Erdoğan, ‘erken seçim istemek ihanettir’ dedi. Şimdi tüm bu tabloya baktığınızda bir siyasetçinin kendisini kısa süre içinde kendini imha etmesi düşünülecek bir tablo değildir. Belli ki Bahçeli istedi, iktidar da tabi olmak zorunda kaldı.”

Saray ve Bahçeli arasında bir mutabakat olduğuna ilişkin söylemlerin hatırlatılması üzerine Tekin, şunları söyledi:

“Bence böyle değil. Bu açıklamanın, Saray’ın bilgisi dahilinde olmadığını düşünüyorum. Daha önceki açıklamamda, erken seçimin olup olmayacağına Sayın Bahçeli karar verir demiştim. Sonuçta bu kararı Sayın Bahçeli verdi. AKP’nin ya da Sayın Erdoğan’ın vermiş olduğu karar değildir. Belki son dakikada takvim müzakere edilmiş olabilir. Sayın Bahçeli’nin açıklamasından sonra bu takvim tartışılmış olabilir.

Bir siyasi parti, kongresini yapacak. Erken seçim düşüncesi olan bir parti, kongre takvimine göre kendini ayarlar. Kongreyi ertelemek zorunda kaldı. Kimse beni bu konuda inandıramaz. Kişisel düşüncem Bahçeli’nin kararı olduğu yönünde.

Başbakan, genel başkan yardımcıları, bakanlar, Cumhurbaşkanı, erken seçimin ihanet olduğunu söyleyecek, kongre takvimini belirleyip sonra öteleyecek. Üniversite sınavını erteleyecek. Ne adına ne aciliyeti? Biri izah etsin. Sınavdan sonra olsa ne olurdu. 29 Haziran olsa ne olurdu? Bütün bunlara baktığımızda bu tablonun iktidarın da arzu etmediği tablo olduğu net şekilde görünüyor.

Bu aciliyeti gerektiren sebep göstermeniz lazım. Sayın Erdoğan, dış ve iç politikadaki sorunları örnek gösteriyor. Yarın nasıl yürüteceksiniz? ‘Biz götüremiyoruz, pes ettik bir an önce seçime gidelim’ de gerekçe olabilir. 40-50 güne sıkıştırılmış seçimi başka türlü izah edemezsiniz.

‘AVUKATIN DÜŞKÜNÜ DERDİNİ MÜBAŞİRE ANLATIR’

Mübaşir arkadaşlarımız alınmasın, bir söz vardır ‘Avukatın düşkünü derdini mübaşire anlatır’ diye. İktidar düşkünü de böyle gerekçeler anlatır. Ülkeyi yangın yerine çevireceksiniz, sonra sistem, oligarşik bürokrasi diyeceksiniz. Yasa, kural tanımadan karar alıyorsunuz demek ki önünüzde engel yok. Demek ki beceriksizsiniz kardeşim.”

CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI

Gürsel Tekin, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı konusunda ise "Bana CHP içinden cumhurbaşkanı adayı say dersen, tek kalemde 20 tane aday sayabilirim. Ama biz CHP’ye cumhurbaşkanı adayı aramıyoruz. 81 milyon yurttaşımızın refah içinde yaşayacağı, güven duyacağı, yeniden çok partili sistemin ve demokrasinin işleyeceği arayış içindeyiz. Bizim dışımızdaki, bize oy vermeyen seçmen kitlesinin de oyuna ihtiyacımız var. Ana aktör dediğimiz HDP var. İyi Parti, Saadet partisi var. İrili ufaklı parti, sivil toplum örgütleri var. Bütün bunların düşünceleri alınıyor. Kılıçdaroğlu en az 3 aydır bu çalışmayı yapıyor. Sonuç alınsın diye. Türkiye bu sıkıntılarla tekrar baş başa kalmasın. Önümüzdeki Salı, Çarşamba gününe kadar 81 milyon yurttaşımızın güven duyacağı bir Cumhurbaşkanı adayımız olacaktır" açıklamasını yaptı.