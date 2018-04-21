YSK, son tarihi açıkladı

Erken seçimde milletvekilliğine aday olmak için istifa etmesi gerekenler için son tarih 26 Nisan...

24 Haziran günü gerçekleştirileceği açıklanan erken seçimde aday olabilmek isteyen kamu görevlileri ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının istifa etmek zorunda oldukları tarih belli oldu.



Yüksek Seçim Kurulu (YSK), istifa etmesi gerekenler için son tarihin 26 Nisan saat 17.00 olduğunu açıkladı.