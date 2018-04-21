AKP'den İYİ Parti'ye: Bir sonraki seçime...

Bir sonraki dönemde yapılacak seçime hazırlanması gerekir. Bir partiyle ilgili konuşuyorlar neymiş efendim; seçim kanunundaki bu 6 aylık süre insin mi, inmesin mi? Biz kişiye veya partiye özel kanun çıkaramayız. Ortadaki usuller neyse ona göre süreci devam ettirmemiz gerekir. O söylenen parti 2 seneye yakın bir zamandır kuruldu. ’Hadi seçim hadi seçim’ diye ifade etti ama tembellik yapmışlar" dedi.

Kocasinan Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Erciyesevler Sosyal Tesisleri ve Kapalı Pazaryeri açılış törenine katılan AKP Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İYİ Parti'nin seçime girip giremeyeceği ile ilgili şöyle konuştu:" "Türkiye’de 96 kurulmuş parti var. Bu partilerin her an seçime hazır olmaları gerekir. Yeni kurulmuş bir parti o da kusura bakmasın bir sonraki dönemde yapılacak seçime hazırlanması gerekir. Bir partiyle ilgili konuşuyorlar neymiş efendim; seçim kanunundaki bu 6 aylık süre insin mi, inmesin mi? Biz kişiye veya partiye özel kanun çıkaramayız. Ortadaki usuller neyse ona göre süreci devam ettirmemiz gerekir. O söylenen parti 2 seneye yakın bir zamandır kuruldu. ’Hadi seçim hadi seçim’ diye ifade etti ama tembellik yapmışlar, çalışmamışlar kanundaki süre içinde sanıyorum 2 yıla yakın bir zamandır bu parti Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etti. 2 yıldır büyük kongresini yapamadıysa Türkiye’nin 81 vilayetinin 41’inde örgütlenemediyse bize ’15 Temmuz’da seçim yapılacakmış’ diye kürsülerde ifade eden bir parti, 15 Temmuz’da seçim olsa dahi seçime girme hakkını elde edemiyorsa, bu süreçte vatandaş nezdinde bir mağduriyet ortaya çıkararak ’Bizim partimizi seçime sokmuyorlar’ diye mağdur edebiyatı yapmak için gösterilen bir gayretten başka bir şey değildir."

’BECERİKSİZLİKLERİNİ MAĞDURİYET GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORLAR’

Elitaş konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Cumhurbaşkanı adayı olma hakkı var. 100 bin imzayı toplarsın Cumhurbaşkanı adayı olursun. Milletvekilliği seçilme hakkı da var. Gidersin bir partinin gölgesine girersin listesi altında çok sevdiğiniz beraber olmaktan gurur duyduğunuz gizli gizli ittifak konuşmaları yaptığınız HDP’nin gölgesi altında seçime girersiniz oradan milletvekili çıkarma imkanınız var. Ya da müttefik olmaya gayret ettiğiniz Cumhuriyet Halk Partisi’yle birlikte 3’lü koalisyon 2’si HDP ile CHP siz de arasında gayriresmi koalisyon olarak partisinin listesinde yer alırsınız. Bunda engel yok. Eğer sizde bir cevher varsaÿo mutabakat karşılığında sizi zaten birileri davet eder. ’Efendim benim önümde engel olmaya çalıştılar. Durdurmaya gayret ettiler. Milliyetçi Hareket Partisi demiş deÿvazgeçmişler’. Bunların hepsi yalan. Esas olarak ifade etmeye çalıştıkları kendi becerisizliklerini mağduriyet gibi gösterip halkı kandırmaya çalışıyorlar. Ancak şunu bilsinler ki; 2002’den bu tarafa hatta Türkiye Cumhuriyeti kurulup seçimler yapılmaya başladığından itibaren bugüne kadar halkı yanıltmaya çalışanlar her zaman yanılmışlardır."