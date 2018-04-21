Bahçeli'den erken seçim ve İYİ Parti açıklaması

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:



MHP'nin geçmişten bu yana Türkiye'nin bugünkü siyasi sosyal şartları da dikkate almak kaydıyla ister zamanında ister erken bir seçim için her zaman hazırlıklı olduğunu ifade edebiliriz. Seçim stratejimiz iki esasa dayanır. Güçlü ve dengeli Meclis birincisi. İkincisi cumhurbaşkanı seçiminin eşzamanlı gerçekleşmesidir. MHP, cumhurbaşkanı seçiminde kendi partisi mensuplarından aday çıkarmamıştır. Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. MHP'nin seçim stratejisi cumhur ittifakı çerçevesinde kendi siyasi kimliğini koruyarak her ilin seçim çevresinde öngörülen sayılarla aday belirlemek suretiyle TBMM'de güçlü olabilecek bir ağırlıkta çalışmalarını sürdürecektir. Bir yanda Erdoğan'ın kazanması için gayret göstereceğiz. MHP'nin siyasi kimliğini korayan bir kadro ile TBMM'de yer almak için çaba göstereceğiz

Son dakika habere göre, Bahçeli açıklamasında, "Sağlıklı bir seçim yapılabilmesi için 60 gün yeterli bir zamandır. Ve Allah'ın izniyle 24 Haziran 2018'deki seçim, MHP'yi daha güçlü daha etkin, tecrübeli bir yapıyla TBMM'de hep beraber göreceğiz. Seçim çalışmalarını başarılı bir şekilde gerçekleştireceklerine inanıyorum" ifadesini kullandı.

"İYİ PARTİ SEÇİME GİRSİN"



İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağı ile ilgili tartışmaların hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Burada biraz dikkatli olmak lazımdır. 'Seçim 15 Temmuz'da olacak' sloganı ile siyasallaşma sürecine girenler 15 Temmuz'a gerçekten inanmış olsalardı 15 Temmuz'dan 6 ay önce seçime girme yeterliliğine kavuşmuş olmaları lazımdır. Bunu bilemiyoruz, ilgi alanımız değil. Seçime de girsin. Başka partilerden alamaz, alırsa bizden alır. Biz de rıza gösteririz" diye konuştu.

AKP İLE ORTAK MİTİNG

Bahçeli, 24 Haziran 2018'de yapılacak olan seçim için AKP ile ortak miting yapılmayacağını da kaydetti.

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