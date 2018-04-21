Erdoğan'dan işadamlarına bakanlık sinyali

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Kurulu'na katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şu mesajları verdi:

Son günlerde birileri Türkiye'deki kimi firmaların ve işadamlarının varlıklarını yurtdışına çıkardıkları yönünde tezvirat üretiyor. Ülkemizdeki yatırımlar kadar kendi işadamlarımızın yurtdışındaki yatırımları ile de iftihar ettik. Afrika'dan Balkanlar'a kadar gitiğimiz her yerde işadamlarımızın yatırımlarını izliyor, teşvik ediyoruz. Dünyanın her yerinde yatırıma girişen ticari firmalarımızın her birine bayrak taşıyıcı kuruluşlarımız gözüyle bakıyoruz.

Bu konuda sorun yok. Ancak her kim işini, ticaretini, yatırımlarını büyütmek için değil de para kaçırmak için böyle bir yola tevessül ediyorsa kimse kusura bakmasın affetmeyiz. Sadece bizim değil 81 milyon vatandaşımızın eli hem bu dünyada hem de öteki dünyada yakasında olacaktır. Bu ülkenin imkanlarıyla büyüyüp gelişen herkese yakışan kazancını da aynı yolda kullanmaktır. Bu sözlerim yurtdışına yatırım yapanlara değil yurtdışına varlık kaçarınlar varsa onlaradır. Böyle bir davranışın makul, geçerli izahı olamaz. Türkiye'de kimsenin çözülemeyecek sorunu yoktur. İşadamlarımızın önünü açmak için hep gayretin içinde oldum. Başbakanımız, ekonomi bakanımız, bürokratlarımız daima işadamlarına destek olmayı şiar edinmiş bir kadrodur.

"ANA MUHALEFETE 'BUYRUN MEYDAN' DİYORUZ"

24 Haziran'da bir erken seçime gidiyoruz. Aslında Kasım seçim tarihimizdi. Koltuk hırsım olsaydı burada kalacaktık. Fakat ana muhalefet ısrarla 'Hodri meydan' diyor. Ve bu arada da bildiğiniz gibi Sayın Bahçeli'nin açıklamasından sonra kendileriyle değerlendirme yaptım. Arkadaşların da kanaatini aldıktan sonra dedik ki bu adımı atalım. Madem ana muhalefet 'Hodri meydan' diyor, biz de 'Buyrun meydan' diyoruz.

"YENİ YÖNETİM SİSTEMİ İLE SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ"

24 Haziran'ın bu konuda en uygun tarih olacağını kararlaştırdık. Seçim sözü bir defa ağızdan çıktıktan sonra bunun önünü almak zor. Uyum yasaları ile ilgili gerek görevlendirdiğim arkadaşlar gerek Sayın Bahçeli'nin görevlendirdiği arkadaşlar çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda temeli atılan cumhur ittifakının hassas bir şekilde çalışması anlamına geliyor. 1.5 yıllık görev süremiz var. O kadar koltuğa hevesli değiliz. Millet devam diyorsa devam ederiz. Yeni yönetim sistemimizle sorunları çok daha hızlı çözme imkanına kavuşacağımızdan şüpheniz olmasın.

"İŞ DÜNYASINDAKİ PEHLİVANLARI GÖRECEĞİZ"

Belli sayıda kabineden oluşacak hükümet parlamentodan değil, milletvekili olursa istifa etmesi durumunda kalacak, dışarıdan bu kabineye üyeler almamız söz konusu olacak. İş dünyamız içindeki pehlivanları da göreceğiz.