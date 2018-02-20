Erdoğan-Bahçeli ittifakına girmek için Saray'a çıktı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray'da Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici ile görüşüyor. Görüşmenin gündeminin 'ittifak' olduğu belirtiliyor.

Saray-Bahçeli ittifakının adı kondu

ERDOĞAN, "3 OLAMAZ DİYE BİR ŞEY YOK" DEMİŞTİ

Erdoğan, bugünkü grup toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Şu andaki görüntü iki partili gibi görünüyor ama bu üç olamaz diye bir şey yok. Şimdi AK Parti ve MHP olarak, kesinleşmiş olan bu." dedi.

DESTİCİ 'CUMHUR' İTTİFAKI İÇİN 'HAYIRLI OLSUN' DEMİŞTİ

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP MHP ittifakının adının 'Cumhur' olduğunu açıklaması ile ilgili, "Hayırlı olsun. Tabi ben başından beri bu ittifakın yanında olduğumuzu, doğru bulduğumuzu, Türkiye açısından da gerekli olduğunu hep ifade ettim" yorumunda bulunmuştu.