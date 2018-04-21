CHP’li vekiller Berberoğlu için buluşuyor

İzmir Kitap Fuarı, pazar günü CHP’nin gazeteci milletvekillerini misafir edecek. Gazeteci vekiller, tutuklu arkadaşları Berberoğlu ile dayanışmak için ‘’Siz Yürürken Ben Yatarken” adlı kitap için imza günü düzenleyecek.

GAZETECİ MİLLETVEKİLLERİ İMZA ATACAK

CHP’nin tutuklu milletvekili – Gazeteci Enis Berberoğlu için İzmir Kitap Fuarı’nda imza günü düzenleniyor. Pazar günü Asi Kitap Standı’nda saat 14.00’te başlayacak olan imza gününe, CHP Milletvekilleri Tuncay Özkan, Atilla Sertel, Mustafa Balbay, Utku Çakırözer, Eren Erdem ve Barış Yarkadaş katılacak. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de İzmir örgütü adına kitaplara imza atacak.

“İZMİR’DEN HAYKIRACAĞIZ…”

İmza günü etkinliğine ilişkin bilgi veren CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “Arkadaşımız Enis Berberoğlu için tam 313 gündür adalet istiyoruz. Adalet için bu kez Türkiye’nin hava deliği İzmir’den haykıracağız” dedi.

“BU ÇIĞLIĞI DUYUN…”

Berberoğlu ile dayanışma amacıyla imza günü etkinliği düzenlediklerini ve tüm İzmirlileri fuara beklediklerini ifade eden Yarkadaş, “Anayasa Mahkemesi üyeleri de artık bu çığlığı duymalı ve Berberoğlu’nun dosyasını bir an önce tahliye ile sonuçlandırmalıdır” diye konuştu.

Yarkadaş, milletvekillerinin pazar günü saat 14.00’te 2. salonda bulunan 616 No’lu Asi Kitap Standı’nda hazır bulunacaklarını da belirtti.



