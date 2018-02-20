'Okullarda Atatürk resmi ve Gençliğe Hitabe kaldırılıyor mu?'

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Sözcü Gazetesi Yazarı Saygı Öztürk'ün gündeme getirdiği iddiaları MEB İsmet Yılmaz'a sordu.

"Atatürk'ün fotoğrafı ve Gençliğe Hitabe indiriliyor" iddiası



Yarkadaş'ın soru önergesi şöyle:



"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini saygılarımla arz ederim. 20.02.2018

Barış YARKADAŞ

CHP İstanbul Milletvekili

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel, okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarının Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak görev ve işleyişi ile ilgili usul ve esaslarını düzenlemektir.

Demokratik eğitim, demokrasinin ilke ve kurallarının, insan haklarının, yaşatılarak öğretildiği eğitimdir. Demokratik eğitimin hedefi, bağımsız, dünyaya bakışında eleştirel ve çözümleyici olan ve demokrasinin kuralları ile uygulamalarını derinlemesine bilen yurttaşlar yetiştirmektir. Demokratik eğitimin olmazsa olmazı laikliktir, bu nedenle eğitim sisteminde görev yapan herkesin laikliğin temel ilkelerine uygun davranış göstermeleri gerekir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli eğitimin memleketin en uzak köşelerine kadar yaygınlaştırılmasını, bilgisizliğin yok edilmesini; eğitimin yetişkinleri de kapsamasını istemiş ve uygulamıştır.

20.02.2018 tarihinde SÖZCÜ gazetesi yazarı Saygı Öztürk köşe yazısında şu ifadelere yer vermiştir: “Devlet okulunun içinde dini bir vakıf ana sınıfı açıyor. Devletin elektriğini, suyunu kullanıyor, hiçbir ücret ödemiyor. Üstelik de velilerden her ay 600 bin lira alınıyor.

Okullarda denetim olmadığı için Atatürkçülük'ten hızla uzaklaşılıyor. Uzağa gitmeye gerek yok, Ankara'da bazı okulların sınıflarında Atatürk'ün fotoğrafı da, Gençliğe Hitabesi de indirilmiş durumda. Yerlerine başka fotoğraf mı konulmuş? Evet öyle… Fetullahçı okullar kapatıldı ama onların yerini bu kez başka tarikat ve cemaatler doldurmaya başladı.”

Bu çerçevede;

1- Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir okulda dini bir vakfın anaokulu açtığı doğru mudur? Bu tarz uygulama kaç okuldaa yapılmaktadır? İlgili anaokulunun devletin elektriğini, suyunu kullandığı, hiçbir ücret ödemediği ve velilerden her ay 600 bin lira aldığı doğru mudur? Yazıda bahsi geçen okul nerededir ve adı nedir? Okulda, ana sınıfı açan vakfın adı ve merkezi nedir?

2- Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda Atatürk fotoğrafları ve Gençliğe Hitabe’nin kaldırıldığı doğru mudur? Bununla ilgili bakanlığınıza yansıyan bir husus olmuş mudur? Bakanlığınız tarafından başlatılmış bir inceleme ve idari soruşturma bulunmakta mıdır?

3- İfade edilen hususlar Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleriyle bağdaşmakta mıdır?

4- Son günlerde vuku bulan olaylar incelendiğinde okulların Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerinden hızla uzaklaştığı gözlemlenmektedir. Şahsınızın ise tüm bu yaşananlara sessiz kaldığı görülmektedir? Bu suskunluğun gerekçesi nedir? Görevinizden istifa etmeyi düşünüyor musunuz?

5- 26. Dönemde tarafınıza yöneltilen soru önergesi sayısı kaçtır? Bunların kaçına yasal süresi içerisinde cevap verilmiştir?"