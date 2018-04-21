Adalet Bakanı Gül, Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerden birinin serbest bırakılması kararına ilişkin Yunan mevkidaşı Kondonis'e mektup gönderdi.
Adalet Bakanı Gül, Yunan mevkidaşına gönderdiği mektupta, "Yunanistan suçlular için adeta bir toplanma merkezi haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.
21 Nisan 2018 12:28
Hükümetten Yunanistan'a darbeci asker mektubu
Adalet Bakanı Gül, Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerden birinin serbest bırakılması kararına ilişkin Yunan mevkidaşı Kondonis'e mektup gönderdi.
Adalet Bakanı Gül, Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerden birinin serbest bırakılması kararına ilişkin Yunan mevkidaşı Kondonis'e mektup gönderdi.
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