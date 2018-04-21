21 Nisan 2018 12:28

Hükümetten Yunanistan'a darbeci asker mektubu

Hükümetten Yunanistan'a darbeci asker mektubu
Adalet Bakanı Gül, Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerden birinin serbest bırakılması kararına ilişkin Yunan mevkidaşı Kondonis'e mektup gönderdi.
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Adalet Bakanı Gül, Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerden birinin serbest bırakılması kararına ilişkin Yunan mevkidaşı Kondonis'e mektup gönderdi.

Adalet Bakanı Gül, Yunan mevkidaşına gönderdiği mektupta, "Yunanistan suçlular için adeta bir toplanma merkezi haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

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