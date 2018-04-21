Öztürk Yılmaz'dan adaylığına ilişkin yeni açıklama

İşte CHP'de adaylık için konuşulan isimler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, 24 Haziran'daki seçimlerde Cumhurbaşkanlığı aday adaylığını açıklaması sonrasında adaylık sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bu ülke meselesi. Ben de gövdemi taşın altına koyuyorum. Mesele kazanabilmektir. Partim tarafından aday yapılmam halinde yüklenip alacağımızdan eminim" diyen Yılmaz, Twitter'da yaptığı paylaşımlarda şunları söyledi:

"Değerli kardeşlerim, Çok kritik bir sürece girdik. Dün yaptığım adaylık açıklamamın ardından işin ciddiyetini anlamayanlar veya işi sulandıranlar şunu çok iyi bilmelidirler ki; 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde, CHP’nin adayı, demokrasiyi geri getirmek sorumluluğuyla yollara düşecektir. Bu süreçte yüklenilen sorumluluk, bu kadar ağır ve ciddidir!

Bu seçimin telafisi yoktur, sandıkta demokrasi ve cumhuriyet oylanacaktır ve bu iki şeyin telafisi yoktur! Bu ülke meselesi. Ben de gövdemi taşın altına koyuyorum. Mesele kazanabilmektir. Partim tarafından aday yapılmam halinde yüklenip alacağımızdan eminim. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki açıklamam üzerine dün ve bugün halkımızdan inanılmaz bir destek alıyorum. Yürekten teşekkür ediyorum.

Bu arada yaptığım açıklamayı tam okumadan sanki partimden ayrı kendi başıma aday olacakmışım şeklinde yanlış anlayanlar da olmuş. Böyle olmadığı ve olamayacağı açık. Ben görevimi yaptım ve ciddi bir alternatif sundum. Her şeyin hayırlısı. Bu saatten sonra partimizin vereceği karar esas olacaktır ve hepimiz ona uyacağız. Umudun ışığı sönmez!"

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Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Artık kenardan aday olunmaz, tavşan aday olunmaz. Burası er meydanıdır. Bunu olabilecek insanların ortaya çıkması gerekiyor. Kimseden korkum yok, veremeyecek tek bir hesabım yok. Ben CHP önünde boynumun bükük olmasını istemiyorum. Ağlamak istemiyorum. 25 Haziran'da yeni bir yaza uyanmak istiyorum" demişti.