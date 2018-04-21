Ahmet Hakan: CHP’nin adayı böyle olmalı

İşte CHP'de adaylık için konuşulan isimler
Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın "CHP’nin adayı nasıl bir şey olmalı?" başlıklı köşe yazısının ilgili şöyle:
"AŞAĞI yukarı şöyle bir şey olmalı:
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- 70 yaşını geçmemiş olmalı.
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- Cerbezeli olmalı, ağzı iyi laf yapmalı.
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- Cem Yılmaz gibi espri yapamasa da belirgin bir mizah duygusu olmalı.
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- Muhafazakâr kitle yadırgamamalı.
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- Kürtler, “Buna oy vermeye benim elim gitmez heval” dememeli.
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- Halk dilinden konuşmayı iyi becermeli. Basitleştirme, sadeleştirme şampiyonu olmalı.
Kılıçdaroğlu: Eşime de aynı şeyi söyledim
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- “Cenabı Allah” derken de, “Atatürk” derken de ağzına yakışmalı.
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- Medyayla arası iyi olmamalı. Hatta medyayla didişmeli.
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- Söylediği hiçbir şey eski olmamalı, söylediği her şey yeni olmalı.
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- Hacı teyzelerimizde “Vah yavrum” dedirtecek türden bir şefkat duygusu uyandırmalı.
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- Polemik canavarı olmalı.
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- Arada şöyle birkaç kafiyeli mısra patlatmalı...
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- Sadece İzmir, Muğla, Edirne’de değil Kayseri, Konya, Erzurum gibi illerde de rahat etmeli.
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- Hem iddialı olmalı, hem iddiacı olmalı.
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- Gözyaşı dökebilmeli, kahkaha atabilmeli.
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- Hakiki, sahici, samimi olmalı.
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- Arada “siz hepiniz, ben tek” diyebilmeli."
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