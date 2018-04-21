Ahmet Hakan: CHP’nin adayı böyle olmalı

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının hangi özellikleri sahip olması gerektiğini yazdı.

İşte CHP'de adaylık için konuşulan isimler

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın "CHP’nin adayı nasıl bir şey olmalı?" başlıklı köşe yazısının ilgili şöyle:



"AŞAĞI yukarı şöyle bir şey olmalı:

*

- 70 yaşını geçmemiş olmalı.

*

- Cerbezeli olmalı, ağzı iyi laf yapmalı.

*

- Cem Yılmaz gibi espri yapamasa da belirgin bir mizah duygusu olmalı.

*

- Muhafazakâr kitle yadırgamamalı.

*

- Kürtler, “Buna oy vermeye benim elim gitmez heval” dememeli.

*

- Halk dilinden konuşmayı iyi becermeli. Basitleştirme, sadeleştirme şampiyonu olmalı.

Kılıçdaroğlu: Eşime de aynı şeyi söyledim

*

- “Cenabı Allah” derken de, “Atatürk” derken de ağzına yakışmalı.

*

- Medyayla arası iyi olmamalı. Hatta medyayla didişmeli.

*

- Söylediği hiçbir şey eski olmamalı, söylediği her şey yeni olmalı.

*

- Hacı teyzelerimizde “Vah yavrum” dedirtecek türden bir şefkat duygusu uyandırmalı.

*

- Polemik canavarı olmalı.

*

- Arada şöyle birkaç kafiyeli mısra patlatmalı...

*

- Sadece İzmir, Muğla, Edirne’de değil Kayseri, Konya, Erzurum gibi illerde de rahat etmeli.

*

- Hem iddialı olmalı, hem iddiacı olmalı.

*

- Gözyaşı dökebilmeli, kahkaha atabilmeli.

*

- Hakiki, sahici, samimi olmalı.

*

- Arada “siz hepiniz, ben tek” diyebilmeli."

'Belirleyici rolü oynayacak Kılıçdaroğlu ve kurmaylarıdır'

Yazının tamamı için TIKLAYIN