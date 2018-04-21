21 Nisan 2018 11:19

Ahmet Hakan: CHP’nin adayı böyle olmalı

Ahmet Hakan: CHP’nin adayı böyle olmalı
Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının hangi özellikleri sahip olması gerektiğini yazdı.
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Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın "CHP’nin adayı nasıl bir şey olmalı?" başlıklı köşe yazısının ilgili şöyle:

"AŞAĞI yukarı şöyle bir şey olmalı:

*

- 70 yaşını geçmemiş olmalı.

*

- Cerbezeli olmalı, ağzı iyi laf yapmalı.

*

- Cem Yılmaz gibi espri yapamasa da belirgin bir mizah duygusu olmalı.

*

- Muhafazakâr kitle yadırgamamalı.

*

- Kürtler, “Buna oy vermeye benim elim gitmez heval” dememeli.

*

- Halk dilinden konuşmayı iyi becermeli. Basitleştirme, sadeleştirme şampiyonu olmalı.

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*

- “Cenabı Allah” derken de, “Atatürk” derken de ağzına yakışmalı.

*

- Medyayla arası iyi olmamalı. Hatta medyayla didişmeli.

*

- Söylediği hiçbir şey eski olmamalı, söylediği her şey yeni olmalı.

*

- Hacı teyzelerimizde “Vah yavrum” dedirtecek türden bir şefkat duygusu uyandırmalı.

*

- Polemik canavarı olmalı.

*

- Arada şöyle birkaç kafiyeli mısra patlatmalı...

*

- Sadece İzmir, Muğla, Edirne’de değil Kayseri, Konya, Erzurum gibi illerde de rahat etmeli.

*

- Hem iddialı olmalı, hem iddiacı olmalı.

*

- Gözyaşı dökebilmeli, kahkaha atabilmeli.

*

- Hakiki, sahici, samimi olmalı.

*

- Arada “siz hepiniz, ben tek” diyebilmeli."

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