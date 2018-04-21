HDP: Önyargılarımızı kenara bırakmamız gerekiyor

HÜSEYİN ŞİMŞEK - BİRGÜN - HDP’de 24 Haziran seçimlerine yönelik çalışmalar hız kazandı. HDP, yarın Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK), çarşamba günü ise Parti Meclisi’ni (PM) toplayarak seçim stratejisini ve Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek.

Pazar günü MYK toplantısında erken seçim stratejisini masaya yatıracak HDP, burada somutlaştıracağı planın ardından PM’den yetki alarak çalışmalarına başlayacak. Selahattin Demirtaş’ın partisinin Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı bu toplantıların ardından belirlenecek. Adaylık teklifinde bulunulması durumunda Demirtaş’tan gelecek olası bir olumsuz yanıtta alternatif adayın kim olacağı da tartışılacak.

İttifak hazırlığı

İttifaka yönelik tartışmalarını da yapacak HDP’de ilk turda olmasa bile ikinci turda resmi ya da gayri resmi ittifak hazırlığı yapılıyor.

16 Nisan referandumunda resmi sonuçlara göre yüzde 49 ‘Hayır’ sonucunun çıktığını hatırlatan Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, İyi Parti ve Saadet Partisi’ni de işaret ederek ittifak çalışmalarına yönelik, “Önyargılarımızı kenara bırakmamız gerekiyor” dedi.

‘İlkesel ittifaklar’

Ortak ilkenin ‘demokrasi’ olduğunu, bu kapsamda ilk turda olmasa bile ikinci turda ilkesel ittifakların olabileceğini söyleyen Bilgen, şu ifadeleri kullandı; “Her türlü ezberi bir tarafa bırakıp başarmanın yolunu arayacağız. Aktif bir sorumluluk üstleneceğiz. Eğer ilk turda bir uzlaşma imkânı yoksa bile hiç olmazsa her partinin ikinci tura giderken diğer kesimlerden de oy alabilecek olması, ötekileştiren bir tutum sergilememesi işbirliğini kolaylaştırabilir. Dayatmacı tavırlar, dar partizan yaklaşımlar ne partilere ne de ülkeye çıkar sağlayacaktır. Toplum ortaklaşmayı istiyor.”

‘Sandığa sahip çıkın’

Tek adamla çözüm arama stratejilerinin olmadığını söyleyen Bilgen, şunları söyledi; “Birlikte yönetmenin yöntemini zorlayacağız. Sandık güvenliğine ilişkin şimdiden tüm kamuoyunu duyarlı olmaya çağırıyoruz. Biz demokrasiden, barıştan, eşitlikten yana olan bir siyaset olarak duyarlı bütün kamuoyunun oyuna, düşüncesine sahip çıkmasını istiyoruz.”

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‘Ceza sadece iki vekilimize verilmedi’

Seçim kararı alınırken HDP’li Osman Baydemir ve Selma Irmak’ın milletvekilliğinin düşürülmesine de tepki gösteren Bilgen, “OHAL’in sürekli uzatıldığı bir süreçte, OHAL ve KHK avantajlarının arkasına saklanarak seçime gidilecek. Bunun Meclis’te komisyona getirildiği gün iki vekilimizin vekilliğini düşürdüler. Bizim hiçbir vekilimiz koltuğa yapışmış değil ama bu ceza da sadece iki vekilimize verilmiş değil. Doğrudan doğruya onları seçen halkı yok sayma tavrıdır” dedi.