Devlet Bahçeli'den İYİ Parti yorumu

Erken seçim hamlesinin İYİ Parti’nin seçime girememesi için de alındığına yönelik yorumlar, MHP içinde de yankı buluyor.

SELDA GÜNEYSU - CUMHURİYET - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “erken seçim” açıklamasından bu yana, İYİ Parti’nin seçime girip giremeyeceği konusunda çeşitli yorumlarına yapılıyor.



Erken seçim hamlesinin İyi Parti’nin seçime girememesi için de alındığına yönelik yorumlar, MHP içinde de yankı buluyor. MHP, siyasi kulislerde dillendirilen, “Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin, erken seçim kararını İYİ Parti’nin seçimlere katılamaması için aldığı” şeklindeki iddialara tepkili.

Parti yönetimi bu konudaki kararı “YSK’nin vereceğini” belirtirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, kurmaylarına bizzat, “İYİ Parti’nin seçime girmesine olumlu bakıyoruz” dediği ileri sürülüyor.