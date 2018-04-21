Erdoğan: Kimdir bilmiyorum ama Allah-u alem alkoliktir...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilay ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Emperyalistlerin en büyük silahı alkol ve afyon olmuştur" ifadelerini kullandı. Erdoğan, “Bir kısmı inanın, kişi kimdir bilmiyorum Allah-u alem alkoliktir. İnanın öyle. Çünkü sağlıklı birisinin bunu yapması mümkün değil, olmaz” dedi.

Erdoğan'ın gündeminde, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve olaylar yüzünden tatil edilen karşılaşma da vardı.

“ALKOLÜ BEN KALDIRDIM”

Yeşilay ödül töreninde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

“Belediye başkanlığımdan bu yana bulunduğum her yerde alkolü ben kaldırdım. Çok başlıklar attılar. Çok köşe yazıları yazdılar. Bunları yazıyorsun da anayasaya niye bakmıyorsun? Anayasada devletin gençlikle ilgili görevi sayılırken orada 'Devlet gençlerini kumardan, uyuşturucan korur' diyor. Ama bizden önce gelen yönetimlerin hiçbiri bunu uygulamadı. Ama biz uyguluyoruz. Şu anda bizim yönetimimizde olan yerlerde asla böyle bir şey olamaz. Geldiğimden bu yana hiçbir zaman ben misafirlerime alkollü içki ikram etmedim. Tasarruf benimse ben de sevdiklerime sevdiğimden ikram ettim.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ: ALKOLİKTİR

Ülkemizin en güzide iki kulübünün maçında yaşanan hadise… Korner atacak futbolcunun arkasından çakmaklar atılıyor. Yahu ne oluyor? Ülkemizin en güzide teknik direktörlerinden biri, başına 5 dikiş atılıyor. Buna hakkınız var mı? Yok. Bir kısmı inanın, kişi kimdir bilmiyorum Allah-u alem alkoliktir. İnanın öyle. Çünkü sağlıklı birisinin bunu yapması mümkün değil, olmaz.”