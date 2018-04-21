CHP’li Özel AKP’nin oy oranını açıkladı

Halk Arenası’nın bu haftaki konukları arasında yer alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP’nin oy oranlarını açıkladı. AKP’nin yüzde 55 olarak gösterdiği anketlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Özel, “Yaptırdıkları anketlerde oy oranlarını yüzde 55 olduğunu söylüyorlar. Çıksın göstersinler. Namuslu hiçbir ankette yüzde 45’i göremediler” dedi.

Seçimlerde hangi şartlarda koalisyon kurulacağını da dile getiren Özel, “İki önemli konu etrafında toplanacağız. Birincisi işçinin alın terinin rengi olmaz. İkincisi annenin gözyaşlarının rengi olmaz. Biz bu iki konu etrafında toplanacağız ve Erdoğan değil her doğan için bir yeni anayasa hazırlayacağız” dedi.