CHP’li Tezcan açıkladı: İYİ Parti seçime katılabilecek mi?

Halk Arenası programının bu haftaki konuklarından CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, hukukçu kimliğiyle bu belirsizliğe açıklık getirdi.

24 Haziran’da erken seçim kararı alınmasının hemen ardından İYİ Parti’nin seçime katılıp katılamayacağı günlerdir gündemi meşgul ediyor…

Erken seçim kararından sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklamıştı. Başbakan Binali Yıldırım birkaç gün önce İYİ Parti’nin seçime katılıp katılamayacağı sorusuna “YSK karar verecek” demişti. Bu gelişmelerin ardından gözler döndü Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven’e… Güven’de, İYİ Parti’nin seçime katılıp katılmayacağını sorusuna “Bende bilmiyorum” diye yanıt vererek belirsizliği sürdürmüştü.

Bu tartışmanın çıkmış olmasının bile Yüksek Seçim Kurulu’nun ayıbı olduğu belirten CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan hukukçu kimliğiyle bu polemiğe cevap verdi. İYİ Parti hukuken bu seçime katılabilecek mi?