CHP'de bir vekil daha aday olmayacağını açıkladı

Enbursa sitesinin haberine göre Ceyhun İrgil'in açıklamaları şöyle:

"Biz seçim istiyorduk. Seçim olmalıydı, ancak bunun erken değil de baskın seçim şeklinde yapılması hükümetin paniğini gösterir. Üstelik parlamentoda mutlak bir çoğunlukları varken, ülkeyi OHAL altında, kanun hükmünde kararnamelerle, mutlak bir güçle yönetirken, iktidarın seçime gitmek zorunda kalması, iktidarın acizliğini ve içinde bulunduğu sıkıntının, çaresizliğin bir göstergesi. Bu da ülkenin düştüğü durumun, çaresizliğin göstergesi aslında. Aslında İktidarın ülkeyi yönetemediğinin göstergesi. Şimdi, şu anda, bu mutlak güçle, ellerindeki bu sayısal çoğunlukla, ki MHP ile birlikte 400'e yakın milletvekilleri varken, ülke yönetemeyenler tekrar ülkeyi yönetmeye talip oluyorlar. Yani bu sorunların kaynağı olanlar, sorunları yaratanlar sorunları çözemezler, özü bu."

'BU BİR FAST FOOD SEÇİM'

"Buna biz fast food seçim diyebiliriz. Bu fast food seçim. Bu süreç çok oldu bittiye gelecek. Hiçbir parti ne doğru düzgün bir broşür ne bir bayrak asıp organizasyonlar yapamayacak. Birçok açıdan iyi yanı da var, olumsuz yanı da var. Önemli değil sonuçta, toplum bayraktan broşürden etkilenmiyor. Genel algı merkezden yönetiliyor. Önemli olan iyi bir seçim bildirgesiyle ve sağlıklı bir söylemle çıkmak. Toplum az çok partilerin söylemlerini biliyor. Sadece topluma bu bir seçim değil, bu aslında bir sistem seçimi, yani aslında milletvekillerin seçimi değil. Yani dikatatörlük, dikta yönetimini isteyenlerle Cumhuriyeti, parlamenter sistemi isteyenlerin seçimi bu. Ona karar verecekler."

'SÖZ VERDİM ADAY OLMAYACAĞIM'

"Ben aday değilim. Ben bir dönem, ön seçimde demiştim, 'Bir daha aday olmayacağım' diye. Şimdi o sözümü tutmam lazım. Evet binlerce mail geliyor, mesajlar atılıyor. Ama daha önce söz verip bir dönem yapacağım deyip, kıvırıp, söz verip sonra tutmayanlardan ne farkım kalır? Bir de o sözümü tutmazsam, gelecekte bana demezler mi sen hangi sözünü tuttun? Ya da onu da tutmadın. Bu toplumun, Bursa'daki seçmenin güvenini kaybetmektense milletvekili olmamayı tercih ederim."