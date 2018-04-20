Baskın seçim öncesi AKP'ye 278 milyon lira

Seçimlerin 24 Haziran’da yapılması kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yapılacak ödemelere göre AKP 278 milyon lira, CHP 142 milyon lira, MHP 67 milyon lira ve HDP de 60 milyon lira Hazine yardımı alacak.

YIL İÇERİSİNDE TOPLAM 822 MİLYON LİRA

Ocak ayında toplamda 274 milyon lira tutarında Hazine yardımı alan AKP, CHP, MHP ve HDP’ye 548 milyon lira daha ödenecek. Böylece dört partiye bu yıl ödenen toplam Hazine yardımı, 822 milyon lira olacak.

SİYASİ PARTİLERE YAPILAN HAZİNE YARDIMI NEDİR?

Yasalara göre, siyasi partilere seçimde aldıkları oy oranına göre her yıl Hazine yardımı ödemesi yapılıyor. Hazine yardımı miktarı, bütçe gelirlerinin beş binde ikisi oranında belirleniyor. Hazine yardımı, genel seçim yapılan yıllarda üç kat, yerel seçim yapılan yıllarda ise iki kat olarak ödeniyor.