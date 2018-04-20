'Mermer ocakları kardelen çiçeklerini tehdit ediyor'

Mermer ocaklarının İbradı ile özdeşleşen kardelen çiçeklerinin açtığı yaylada açılacağına dikkat çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “İbradı halkı hem doğal güzelliklerini hem de sağlığını kaybetmek istemiyor. Çünkü açılacak mermer ocakları tam içme suyu kaynaklarının üzerinde. Mermer tozunun kanserojen etki yaptığını bugün herkes biliyor. İbradı halkının haklı direnişinin destekçisiyim” dedi.

Budak, şunları söyledi:

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kardelen çiçeklerinin en güzel örneklerinin açtığı ve bu nedenle Kardelen Festivali’nin de düzenlendiği yaylada, mermer ocaklarının açılmasına onay verdi. Bakanlık bu ruhsatları verirken İbradı’nın Sülek, Karamıklı, Kocaoluk su kaynaklarının hemen üzerinde açılmasına izin vermiş oldu. Bu kabul edilemez bir durum.

Yani ilçe halkının kullandığı su kaynakları mermer tozuna teslim edilecek, ilçe halkı kanserojen etkiye maruz bırakılacak. Öte yandan burası endemik bir bitki cenneti ve alternatif turizm bölgesi. Olağanüstü güzellikle olan Altınbeşik Mağarası Milli Parkı’nın zarar görmesi söz konusu... Yine bu bölgedeki ormanlar WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) tarafından Avrupa’daki 100 orman sıcak noktasından birisi olarak belirlendi. Halk, topyekün son derece öfkeli… Konuştuğum vatandaşlar, ‘kanser olup ölmek istemiyoruz’ diyor, yıllardır Kardelen Festivaline ev sahipliği yapan yaylarına ve kardelenlerine sahip çıkmak istiyor. İbradı halkının haklı direnişine sonuna kadar destek veriyorum.”