Seçim öne alınınca kış da erken geldi!

AKP ve MHP’nin topluma baskın seçim dayatmasının ardından, iktidar partisi teşkilatları da canlandı.

BİRGÜN/Erk Acarer - 16 yıldır, aynı yöntemi izleyen AKP bir kez daha, fakirleştirdiği halkı ‘ucuz vaadlerle’ kandırma arayışına girdi. 3 Kasım 2019 yerine, 24 Haziran 2018 gerçekleşmesine karar verilen Başkanlık ve Parlemento seçimlerine yönelik çalışmalar başladı, halkı kandırma taktikleri hız kazandı. Manisa’da ilginç görüntüler ortaya çıktı. 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma’daki ocaklarda hazırlanan kömürün yurdun çeşitli bölge ve illerine dağıtılacağı anlaşılıyor.

Seçim kararı çok önce mi alındı?

Manisa Tren Garı’na yığılan 100 vagondan fazla kömür de seçimlere hazır. Büyük ihtimalle Halka dağıtılacağı anlatılan çuvalların üzerinde ‘Parayla satılmaz’ ibaresi yer alıyor. Öte yandan seçim kararının açıklanmasından 2 gün sonra bu kadar hızlı organizasyon yapılması da daha önceden bir hazırlığın yapılmış olabileceği konusundaki iddiaları güçlendiriyor.