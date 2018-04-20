AKP ve MHP'nin önergesi 386 oyla TBMM'de kabul edildi. Türkiye 24 Haziran'da erken seçime gidiyor.
20 Nisan 2018 17:01
Saray ittifakının erken seçim teklifi hakkında flaş gelişme
Erken seçim kesinleşti! Erken seçim tasarısı TBMM'de kabul edildi.
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