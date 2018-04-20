Atilla Taş'tan Erdoğan'a 'diploma' göndermesi!

Sosyal medyanın en çok takip edilen iki müzisyen ismi de bu konuyu ti’ye aldı. Twitter’dan paylaşım yapan Haluk Levent, “ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI; Artık halkı düşünerek halkla birlikte hareket etme vakti geldi... Artık halkımızın isteklerini elimin tersi ile itemem! Artık bu ülkede elimizi taşın altına koyma vakti gelmiştir! Bu sebeple Cumhurbaşkanlığı için aday değilim öptüm” ifadelerini paylaştı.

Bir diğer paylaşım yapan isim Atilla Taş da “Bir süredir yazılıp çiziliyor, konuyla ilgili konuşuluyor. Bana da hergün soruyorlar, aday olacak mısın? diye! Demek ki hissediyorlar. Belki de haklılar. Evet, doğru C. Başkanlığına aday olmak isterdim ama olamam. Çünkü üniversite diplomam yok!” diye yazdı.