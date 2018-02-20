Erdoğan-Tillerson görüşmesi hakkında bomba iddia

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la Saray'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte gerçekleştirdiği 3 saat süren 3'lü zirveye ilişkin bomba bir iddiada bulundu.

Kılıçdaroğlu, 3'lü zirveye ilişkin yaptığı değerlendirmede "Büyük bir ihtimalle Zarrab görüşüldü, büyük bir ihtimalle Halkbank'ın durumu görüşüldü" dedi.

"ERDOĞAN - TILLERSON GÖRÜŞMESİNDE ZARRAB VE HALKBANK GÖRÜŞÜLDÜ"



Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan - Tillersun görüşmesine ilişkin yaptığı konuşma şöyle:



"Bu ülkenin için bekası için mücadele veriyorlar. Erinden komutanına kadar ordumuza müteşekkiriz. Onu zaten peygamber ocağı olarak biliyoruz. Onlar aynı zamanda Mustafa Kemal'in askerleri, Mehmetçikleri. YPG dolayısıyla hükümet ABD'yi en ağır şekilde eleştirdiler. YPG'ye destek veriyor dediler, FETÖ'ye destek veriyor dediler. Haklılar.

Egemen güçlerin buluştuğu bir yerde aklınızı kullanmadan oyunun parçası olursanız siz kaybedersiniz. Belli bir kararı alırken oturup bütün ayrıntılarını düşünmek zorundasınız. Bölge sadece bizim bölgemiz değil. Birden fazla egemen gücün vekalet savaşlarının yapıldığı bölgeye dönüştü. Tillerson geldi, 3.5 saatlik görüşme yaptı.

Türkiye-ABD ortaklığı adında ortak açıklama yapıldı. Metinde Amerika Afrin operasyonumuza açık ve şartsız destek veriyorum demiyor. PYD ve YPG'yi terör örgütü olarak görmüyorum diyor. Ağır silah vermediğini söylüyor, silahları toplamayacağını da söylüyor. Siz bunun altına hangi gerekçeyle imza attınız. Yarın çıkıp diyecek ki Tillerson da bizi aldattı. Demografi değişti, bunların dünyadan haberi yok, bizimkilerin de yok. Biz bu değişikliklere karşı duyarlı olacağız diyorlar.

3.5 saatlik görüşme yapıldı. Bir ülke kendi mevkidaşı ile görüşebilir. Peki, siz bir başka ülkenin Dışişleri Bakanı ile 3.5 saat görüşüyorsunuz. Dünyada tercümanlık yapan bir başka bakan yoktur bizim dışımızda. Dışişleri Bakanlığı'ndan bir tek görevli bile yok. Tutanak tutulup tutulmadığını da bilmiyoruz. Notlar alınır, banta alınır devletin arşivine alınır. Büyük bir ihtimalle Zarrab, Halk Bankası görüşüldü, onlar duyulmasın diye bunu yapıyorlar.

Amerika'nın ve Rusya'nın egemenliğinden kurtulun, o çekim gücünün biraz dışına çıkın. İlla emperyalist güçler gelecek onların eşliğinde biz bunu yapacağız. Onların eşliğinde barışı getiremezsin. Silahı veren kim? Ya Rusya ya Amerika. Toplanın 4 devlet, oturun konuşun.

Ne zaman bu meseleler ilişkilerimizde çatışmaya yol açtıysa hep birlikte bedel ödedik. Bedeli ödeyen Türkiye. Söz verdiğin halde istifa etmiyorsun.