Muharrem İnce: Aday olması gereken ismi söyledim

Hakime TORUN- Muhammet BAYRAM / ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Yalova Milletvekili Muharrem İnce görüşme sonrasında basın mensuplarının "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusu üzerine, "Haziranda yapacağımız seçim bir erken seçim değildir. Bu bir panik, kapkaç seçimidir. Oysa Türkiye'nin huzura, birliğe, uzlaşmaya ihtiyacı var. Seçim bir çare olacaktır. Daha önce de söylediğim gibi CHP Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini, olursa hep birlikte çalışacağımızı iletmiştim. Yine ilettim Genel Başkana. O kendi takdiridir. Salı günü parti meclisi toplanacak orada görüşülecek. Şu anda da sayın Genel Başkan bazı düşündüğü adaylarla ilgili bir anket çalışması yaptırdığını onu Salı gününden sonra açıklayacağını çalışıldığını kaydettiler" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile parti genel merkezinde görüştü.

Görüşme sonrasında basın açıklaması yapan İnce, "Haziranda yapacağımız seçim bir erken seçim değildir. Bu bir panik, kapkaç seçimidir. Oysa Türkiye'nin huzura, birliğe, uzlaşmaya ihtiyacı var. Seçim bir çare olacaktır. Her gün bağıran toplumun bir kesimini kutuplaştıran herkesle kavga eden, korku düzeni karan hukuk devletini, bağımsız yargıyı katleden, demokrasimizi yerlerde süründüren bu zihniyetten hep birlikte kurtulacağız. Umutlarımızın tazelenmeye, insanlarımızın yüreğine su serpmeye ihtiyacımız var. Referandumda yarattığımız o dayanışma ruhuna büyük uzlaşmaya ihtiyacımız var. Bunu birlikte başaracağız. Bazı belediye başkanlarına 'metal yorgunluğu' var diyor. Asıl metal yorgunluğu sayın Cumhurbaşkanı'nda var. Hep birlikte bu korku, yağma düzeninden hep birlikte kurtulacağız. Böyle bir ortamda, 16 yıldır TBMM'de milletvekili olarak görev yapmış bir arkadaşınız olarak sayın Genel Başkanımıza önümüzdeki süreç ile ilgili görüşlerimizi illettik. Sayın Genel Başkanı dinledim. Ben anlattım kaygılarımı, kuşkularımı neler yapmamız gerektiğini anlattım. Dertleştim ve gidiyorum" diye konuştu.

"GENEL BAŞKAN BAZI DÜŞÜNDÜĞÜ ADAYLARLA İLGİLİ BİR ANKET ÇALIŞMASI YAPTIRDIĞINI KAYDETTİ"

"Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusu üzerine İnce, "Aday olan arkadaşlara başarılar diliyorum. Daha önce de söylediğim gibi CHP Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini, olursa hep birlikte çalışacağımızı iletmiştim. Yine ilettim Genel Başkana. O kendi takdiridir. Salı günü parti meclisi toplanacak orada görüşülecek. Şu anda da sayın Genel Başkan bazı düşündüğü adaylarla ilgili bir anket çalışması yaptırdığını onu Salı gününden sonra açıklayacağını çalışıldığını kaydettiler. Şimdilik sizlere söyleyeceğim bunlardır" ifadelerini kullandı.

"BEN PARTİMİN YETKİLİ ORGANLARININ KARARINA SAYGI GÖSTERİRİM"

"Sıcak bakıyor musunuz bu çalışmalara?" sorusu üzerine İnce, "Ben partimin yetkili organlarının kararına saygı gösteririm" dedi.

"KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAZSA ADAY OLUR MUSUNUZ?"

CHP Genel Başkanı aday olmayacaksa kendisinin aday olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine İnce şu ifadeleri kullandı: "Salı günü partimin yetkili organlarında tartışılmayan bir konu üzerinden yorum yapmam. Partimizin yetkili organları ne karar verirse ona saygı gösteririm. Partiliyim partimi zora sokacak hiçbir şey yapmam. Seçim çalışmalarına katılırım."

"KILIÇDAROĞLU ADAY OLACAK MI?"

Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine İnce, "Onun cevabını sayın Genel Başkan verir" dedi.

"BU BİR SEÇİM DEĞİL MEMLEKET MESELESİ"

İnce, "Bu bir seçim değil memleket meselesi. Böyle bir ortamda CHP Genel Başkanlığı'nı konuşmak siyasete ahlaka, insanlığa, hiçbir şeye uymaz. Onu konuşmuyorum bile. Yerel seçim de gündemde değil" dedi.