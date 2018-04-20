Yıldırım: Teklif haftaya Meclis'te olacak

Yıldırım, "8-10 maddelik uyum yasaları teklifi önümüzdeki hafta Meclis'te olacak." dedi. Yıldırım FETÖ'cülerin Yunanistan'da serbest bırakılmasına ilişkin, "Bizim düşmanımız onların da düşmanı olmalı" diye konuştu

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, "8-10 maddelik uyum yasaları teklifi önümüzdeki hafta Meclis'te olacak. 100 bin imza ile aday için noter zorunluluğu yok. Kimlik bilgileri ile aday için imza verebilecekler. Vatandaşın adaya rızası olması lazım. Gelen teklifte bunlar yer alacak. Seçim kanunlarındaki teknik düzenlemeler uyum düzenlemeleri." dedi.

Yunanistan'ın FETÖ'cüleri serbest bırakmasını değerlendiren Yıldırım, "Yunanistan bizim komşumuz, bizim düşmanımızın Yunanistan'ın da düşmanı olması gerekiyor. Öyle davranmalı. Aktif olarak darbeye katılmış FETÖ örgüt üyelerinin korunması kabul edilemez. Son zamanlarda malesef FETÖ suçluları Yunanistan'ın güvenli bir barınak olarak görmeye başladı. Bu da ilişkilere zarar veriyor. İade çağrımızı tekrarlıyoruz. FETÖ suçlularının ilişkileri olumsuz etkilemesini arzu etmeyiz" diye konuştu.



ABD'nin erken seçim açıklamasına tepki gösteren Yıldırım, "ABD kendi işine baksın, bir buçuk yıl geçti seçimlerinin üzerinde. Usulsüzlük tartışmaları hala bitmedi. Seçim görmek istiyorlarsa Türkiye'ye gelsinler." dedi.