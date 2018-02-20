Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Deniz Yücel sorusu

Kılıçdaroğlu açıklamasında "Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan ve Ahmet Altan hangi cebir ve şiddeti kullandılar. Benim bildiğim ellerinde sadece kalem var" dedi.

"BUNLAR HANGİ CEBİR VE ŞİDDETİ KULLANDILAR?"

Biz adaleti, hakkı ve hukuku 80 milyon için değil sadece, bütün dünya için isteyeceğiz. Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan, Ahmet Altan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bunlar hangi cebir ve şiddeti kullandılar? Hem cebir hem şiddet diyor. Bunların elinde benim bildiğim kadarıyla sadece kalem var, silah yok. Birisine saldırmadılar, öldürmediler. Niye bunlar cebir ve şiddetten mahkum ediliyorlar? Ben az önce okuduğum gazetecilerin hiç birisi CHP'ye oy vermemiştir ama biz düşünce özgürlüğünün önündeki bütün engelleri kaldıracağız dedik. Karar, saraydan alınan talimatla verilen bir karardır. Yargı, bağımsız değil. Kimisine makam, kimisine mevki, kimisine milletvekilliği sözü veriliyor ve satın alıyor. Satılan yargı, yardı değildir. Satılan hakim de hakim değildir. FETÖ'cü diye suçluyorlar. FETÖ'cü diye gazeteci, baklavacı, sanayici, esnaf, memur, profesör, polis buldun, bir tane siyasi yok mu? Bu aynı menzile yürüyenlere nerede? Nerede bu FETÖ'cüler? FETÖ'nün siyasi ayağını çıkarmayanlar, tarihin en şerefsiz insanlarıdır. Ne istedilerse vereceksin, intikamını gazeteciden alacaksın. Ne cebiri, ne şiddeti kardeşim. Bizi kandıracaklarını sanıyorlar.

Kimse Anayasa Mahkemesi'ni takmıyor. Gücü siyasi otoriteden alıyorlar. Ahmet Şık, Akın Atalay, Murat Sabuncu. Ergenekon, Balyoz yayınlanmamış kitabından hapse atıldı, 20 Temmuz darbesi oldu, aynı Ahmet Şık şimdi bu kez FETÖ'cü diye içeride. Mahkemedeki hakim karşısındaki dik duruşu ve onuru için içeride.

Bir başka konu Deniz Yücel olayı. Deniz Yücel, geçen yıl gözaltına alındı, 14 gün gözaltında kaldı. 365 gün, çoğu hücrede olmak üzere hapis yattı. 366. gün 3 sayfalık iddianame hazırlandı, mahkemeye çıkmadan tahliye edildi. Aynı gün Almanya'ya geri gitti. Deniz Yücel'in tahliye olmasına sevindim. Ama ben sizi biraz geriye götüreceğim. Deniz Yücel için ne dediler? Erdoğan konuşuyor, "Bu adam terörist, gazeteci değil." diyor. 26 Mart 2017'de, "Merkel'e dedim ki, sayın şansölye o gazeteci değil, terörist" demiş. 13 Nisan 2017'de, "Kesinlikle, ben bu görevde, bu makamda olduğum sürece asla vermeyeceğiz" diyor. "Bu tam bir ajan, terörist bu" diyor.

SENİ KİM ALDATTI ERDOĞAN?

Bırakılıyor, uçağı geliyor, gidiyor. Teröristse, ajansa niçin serbest bırakıyorsun bir ajanı. O zaman sana bu bilgiyi kim verdi? Seni kim aldattı sevgili Erdoğan?. Bunlarda ahlak var mı? Din, vicdan var mı? Erdem Gül'ün eşinin yurt dışına çıkış yasağı var. Eşinin ne günahı var. Bir yerlerden telefon gelince, yurt dışına çıkışa izin veriyorsun, süratle tahliye ediyorsun. "Ben bu görevde kaldığım sürece asla vermeyeceğiz" diyor. Ben de sandım ki kendisi istifa etti de Deniz Yücel serbest bırakıldı.

365 gün bir gazeteci iddianamesiz hapiste niye tutuldu? Büyükada'da sivil toplum kuruluşları bir toplantı yapıyorlardı. 8 kişi hakkında tutuklama kararı çıktı. 2'si Alman ve İsveç vatandaşı. Onları da suçladılar. Nasıl oldu da bir süre sonra serbest kaldılar? Bu çifte standart hukukun neresinde var.

KILIÇDAROĞLU'NUN BAHSETTİĞİ ERDOĞAN'IN DENİZ YÜCEL İLE İLGİLİ O AÇIKLAMALARI:

