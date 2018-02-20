Kılıçdaroğlu açıklamasında " İstanbul, Ankara, Mersin, Bursa, Antalya ve Adana'yı alacağız. Sosyal belediyecilik anlayışını bu illerimizde de göstereceğiz" dedi.
20 Şubat 2018 15:58
2019'da hedefine koyduğu belediyeleri açıkladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu 2019 yerel seçimlerinde hedefine koyduğu belediyeleri açıkladı.
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CHP Grup Toplantısı'ndan kareler - 20 Şubat 2018
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