SON DAKİKA: CHP'den ilk aday!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Yılmaz "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde cumhurbaşkanlığına adayım" dedi.

ÖZTÜRK YILMAZ KİMDİR?

19 Eylül 1970'de Ardahan'da doğan Yılmaz, Ardahan Lisesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu.

1996 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı'nda sırasıyla Balkanlar, AGİT, Orta Doğu, Orta Asya ve Kafkasya (Daire Başkanı) daireleri ile Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığında (Daire Başkanı olarak) görev yaptı.

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