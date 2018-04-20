FT: Erken seçim kararı kendi partisinde bile şaşkınlık yarattı

Yazıda ekonomik gelişmeler başta olmak üzere karara ilişkin pek çok emare olmakla birlikte erken seçime gidilmesinin AKP'de bile şaşkınlık yarattığına dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın erken seçim kararını değerlendiren Financial Times, Erdoğan'ın erken seçime gideceğine dair pek çok işaret olduğunu öne sürdü.

Erdoğan'ın istihdam yaratmaya çalıştığı, seçim yasalarını değiştirdiği, milliyetçi duyguları kullandığı ve benzeri seçim adımları attığını söyleyen Financial Times, buna karşın Haziran seçimlerinin kendi partisinde bile şaşkınlık yarattığını belirtti.

YÜKSEK ENFLASYON, LİRADA DEĞER KAYBI

Yazıda CHP milletvekili Barış Yarkadaş'ın, erken seçimlere 2019'da çıkabilecek olası bir krizden kaçınmak için erken seçime gidildiği yönündeki görüşe yer veren FT, Yarkadaş'ın "2019'a kadar bekleseydi düşen lira ve yüksek enflasyonla krizden kaçınmak imkansız olurdu" sözlerini aktardı.

FT, Erdoğan'ın dini okulların artmasından, gökdelenlere ve alışveriş merkezlerine kadar "toplumsal, siyasi ve iktisadi hayatın her alanında iz bıraktığını", AKP'li seçmenlerin erken seçimleri bunları "kalıcı bir mirasa bırakmak için" fırsat olarakgördüğünü öne sürdü.

Ayrıca Erdoğan'ın erken seçimle birlikte "güçlü bir başkanlık sistemi" hayalini de gerçekleştirmiş olacağı vurgulandı

'KİMİ MUHALİFLER SON ŞANS OLARAK GÖRÜYOR'

FT analizinde erken seçimlerin kimi muhalifler tarafından "baskı ve kutuplaşma döngüsünü bitirmek için son şans olarak görüldüğünü" iddia etti.

Yazıda HDP Eş Genel Başkanı Saruhan Oluç'un "Demokrasi için muhalefetin bu seçimi gerçekten kazanması gerekiyor. Bu herhangi bir seçim değil. Bu son şans" sözlerine yer verildi.

OHAL'e ve İyi Parti'nin seçime katılım belirsizliğine de yer verilen yazıda, CHP'li Murat Karayalçın'ın "olası bir aday" olduğu öne sürüldü.

FT, Karayalçın'ın "Ne yaparsak yapalım seçim adil olmadığı için önemli olmayacağı fikrini yaymak istemiyorum. Çünkü o zaman insanlar oy vermezler. Bu tehlikeli bir durum. Temsilcilerimiz bütün sandıklarda olacak. İnsanları endişelenmemeleri konusunda uyarmaya çalışıyorum" ifadelerini aktardı.