YSK oy sayım sistemini değiştiriyor!

24 Haziran'da seçmen hem cumhurbaşkanı hem de milletvekilleri için oy verecek. Bu nedenle YSK'nın seçim sonuçlarının aktarılacağı oy sayım sistemi yeniden yapılacak.

MEVCUT ALT YAPI DEĞİŞECEK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), siyasette ilk kez partilerin ittifak kurması ve partilerin seçimlere ittifakla girmesine imkan veren yasanın çıkmasından sonra kendi teknik alt yapısında da değişikliklere gitti. Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre Siyasi partilerin seçimlerde aldıkları oyların hesaplama yöntemleri yeni düzenlemeye göre yapılacak. Bu kapsamda, seçimlerde kullanılan sandık sonuç tutanakları, il-ilçe sonuç birleştirme tutanakları ve oy hesaplamada kullanılan bilgisayar yazılımları yenilenecek. Tutanak formları ve bilgisayar yazılımları ittifak sütunu ve ortak oylarla ilgili bilgilerin yer alacağı şekilde yeniden düzenlenecek. Ayrıca YSK'nın, her seçim döneminde yayınladığı genelgeler de yine seçim ittifaklarını içerecek şekilde güncellenecek.

‘CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI İÇİN 100 BİN OY’A AYRI ÇALIŞMA

Cumhurbaşkanlığına 100 bin seçmenin imzasıyla aday olacaklar için ise, YSK bünyesinde ayrı bir çalışma yapılıyor. YSK yetkilileri, bunun için teknik bir alt yapı oluşturmaya başladıklarını ve yeni bir bilgisayar yazılımı geliştirildiğini belirterek “Bu seçimler bir çok ilki de beraberinde getiriyor. Mevcut alt yapıyı kullanmak mümkün değil. Seçmenlerin Cumhurbaşkanı adayları için ilçe seçim kurullarına başvurmaları gerekecek. Bunun için ilçe seçim kurullarında hazırlıklar başladı. İmzaların toplanacağı bir sistem kurulacak” dedi.

24 HAZİRAN'IN İLKLERİ

Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin tam anlamıyla yürürlüğe gireceği 24 Haziran seçimleri bir çok ilkleri de beraberinde getiriyor. Türkiye ilk kez 24 Haziran'da yeni sistem için oy kullanacak. Milletvekili oy pusulası ve cumhurbaşkanı adayı oy pusulası ayrı olacak, ancak iki pusula tek zarf içine konularak sandığa atılacak. Cumhurbaşkanlığı seçimleri iki turlu yapılacak. Birinci turda, yüzde 50'nin üzerinde oy alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek. 24 Haziran'daki ilk turda, hiçbir aday bu orana ulaşamazsa, 8 Temmuz'da, ilk turda en fazla oy alan iki aday için yeniden seçim yapılacak. İkinci turda en fazla oyu alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek.