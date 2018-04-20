HDP'de Demirtaş’ın adaylığı öne çıkıyor

Mahmut Lıcalı/ Cumhuriyet - 24 Haziran’da baskın seçime gidilecek olması HDP’de seçim planlamalarını altüst etti. Dokunulmazlıkların kalkmasının ardından milletvekilleri hakkında başlayan yargı süreçleri HDP’nin milletvekili adaylığı konusunda elini kolunu bağlarken, parti içinde Cumhurbaşkanı adaylığı için Demirtaş’ın aday olup olmayacağı da yargı süreci nedeniyle belirsiz durumda.

Baskın seçim kararının ardından HDP’de Cumhurbaşkanı adayı olarak Selahattin Demirtaş’ın ismi öne çıkarken, olası bir ceza verilmesi ihtimali parti içinde endişe yaratıyor. Demirtaş’ın durumunun yanı sıra devam eden yargı süreçleri nedeniyle milletvekili adayları konusunda da alternatif planlamalar yapılıyor. Baskın seçime karşı muhalefetin güçlerini birleştirmesi gerektiği görüşü vurgulanırken, 23 Nisan dolayısıyla TBMM’de düzenlenecek özel oturumda konuşma yapacak HDP Eş Başkanı Pervin Buldan’ın bu kapsamda bir çağrı yapabileceği belirtiliyor.

AKP ve MHP’nin seçimleri 16 ay erkene alması kartların yeniden karılmasına yol açtı. HDP’de de seçim çalışmaları olağanüstü bir hızla tekrar ele alınmaya başlandı. 24 Haziran’da yaklaşık iki ay gibi bir süre sonra Cumhurbaşkanı ve genel seçimlerin yapılacak olması ve dokunulmazlıkların kaldırılmasından sonra devam eden yargı süreçleri; HDP’nin hem Cumhurbaşkanı adayı, hem milletvekili adaylarını belirlemesinde elini bağlıyor.

Demirtaş’ın durumu belirsiz

HDP’de henüz partinin yetkili organlarında karar alınmamasına karşı Cumhurbaşkanı adayı olarak Selahattin Demirtaş’ın ismi dillendiriliyor. 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana tutuklu olan Demirtaş hakkında pek çok dava süreci devam etmesine karşın bugüne kadar hiçbir ceza almadı. Partide Demirtaş’ın adaylıkla ilgili takvimin başlayacağı tarihe kadar ceza almaması durumunda adaylığının büyük oranda netleşeceği yorumları yapılırken; ceza alması halinde de hakkındaki karar kesin hüküm olmadığı için aday olabileceği yorumları yapılıyor.

30 Nisan’daki duruşma kritik

Bu doğrultuda Demirtaş’ın adaylığı önünde bugün itibarıyla bir engel bulunmuyor. Ancak parti içinde Demirtaş’ın 30 Nisan’da İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak karar duruşması ceza alıp almayacağı bu kapsamda çok önemli bir aşama olacağı yorumları yapılyor. Demirtaş’a jet hızıyla bir ceza verilmesi ve siyaseten yasaklı hale gelmesi durumunda HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının HDP Eş Başkanı Pervin Buldan’ın olacağı ifade ediliyor.

Buldan kürsüde muhalefete çağrı

HDP’de baskın seçim kararı üzerine muhalefetin bir araya gelmesi gerektiği görüşü daha da önem kazandı. Bu kapsamda muhalefetin temel ilkeler etrafında bir araya gelmesinin çok önemli olduğu ifade ediliyor. 23 Nisan dolayısıyla hafta başında TBMM Genel Kurulu’nda yapılacak özel oturumda HDP grubu adına HDP Eş Başkanı Pervin Buldan’ın konuşma yapması bekleniyor. Buldan’ın 23 Nisan tarihli özel oturumda muhalefetin güçlerini birleştirmesine yönelik bir çağrı yapabileceği ifade ediliyor.

Ceza nedeniyle vekil olamayacak isimler

Dokunulmazlıkların kaldırılmasından sonra HDP’de haklarında kesinleşen yargı kararları nedeniyle Başbakanlık tezkeresinin okunmasıyla milletvekilliği düşen Figen Yüksekdağ, Nursel Aydoğan, Besime Konca, Ferhat Encu, Ahmet Yıldırım, İbrahim Ayhan, Osman Baydemir ve Selma Irmak olmak üzere 8 eski milletvekili haklarındaki hüküm dolayısıyla tekrar aday olmayacakları kesinleşti.

Cezası kesinleşmeyen milletvekilleri

HDP’de haklarında kesinleşen cezaların yanı sıra bu ihtimali taşıyan pek çok isim de bulunuyor. HDP’li İdris Baluken, Çağlar Demirel, Abdullah Zeydan, Burcu Çelik Özkan ve Gülser Yıldırım hakkında yerel mahkemelerin verdiği ceza kararları bulunmasına karşın bu isimler hakkında henüz kesinleşen bir ceza bulunmuyor. Söz konusu 5 milletvekilinin haklarındaki cezaların iki ay içinde kesinleşmesi durumunda bu isimler 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde tekrar milletvekili adayı olamayacak.

Genç adaylar öne çıkabilir

HDP’de ayrıca OHAL döneminde aktif siyaset yapan binlerce partilinin tutuklanması da 24 Haziran seçimlerinde belirlenecek adaylar konusunda alternatif arayışlarını gündeme getirebilecek. 24 Haziran seçimlerinde HDP’de mevcut vekillerin durumunun belirsiz olması ve pek çok siyasetçi hakkında yargı süreçlerinin devam etmesi nedeniyle “genç milletvekili adaylarının” daha çok öne çıkabileceği değerlendirmesi yapılıyor. Bu seçimlerde milletvekili seçilebilmek için 18 yaşında olmak yeterli olacağı için pek çok genç adayın listede yer alabileceği ifade ediliyor.

Bölgede 95 belediye kayyum yönetiminde

Tutuklu milletvekilleri ve parti yöneticilerinin yanı sıra bölgede HDP’nin en büyük bileşeni olan DBP’li pek çok belediyeye kayyum atanması da partinin seçim çalışmalarına zora sokuyor. Bölgede 94 belediye kayyum atanması HDP’nin oy deposu olan pek çok seçim bölgesinde çalışmaların aksayabileceği yorumlarına neden oluyor. 16’sı ceza alan 56 belediye başkanı hala cezaevinde olması HDP’nin yüksek oranlarda oy aldığı seçim bölgelerinde seçim çalışmalarını zora sokuyor.