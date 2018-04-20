Akşener seçime böyle girecek

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun aktardığına göre, Akşener’in adaylığı için 100.000 imza toplama çalışmalarını da başlatan parti, bu kapsamda ilk olarak partinin 60.000 üyesinin imzasını alacak.

Partinin genel merkezi sosyal medya hesapları üzerinden de '100.000 yetmez bir milyon imza kampanyası' başlattı.

3 PARTİ ÖRNEK GÖSTERİLECEK

İYİ Parti kurmayları, seçime giremeyecekleri tartışmalarına karşın, Emine Ülker Tarhan’ın genel başkanlığını üstlendiği Anadolu Partisi ve Abdurrahim Karslı’nın Genel Başkanı olduğu Merkez Partisi ve Türkiye Partisi’ne ilişkin kararları örnek gösteriyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun, 2011 genel seçimleri öncesinde her iki parti ile ilgili kararları olduğunu belirten kurmaylar, “Onlar teşkilat çalışmalarını tamamlayıp, kurucular kuruluyla genel seçimlere YSK kararıyla katıldılar” diyor.