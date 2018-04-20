İşte Erdoğan’ın konuştuğu mitingte yükselen 'yuh' sesleri

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen günlerde partisinin ilçe kongresi için geldiği İstanbul Beykoz’da miting sırasında “yuh” seslerinin olduğu anlaşıldı...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen günlerde partisinin ilçe kongresi için geldiği İstanbul Beykoz’da miting sırasında “yuh” seslerinin olduğu anlaşıldı.

Erdoğan, kongre öncesi ilçede yaptığı konuşmada ilçenin imarı konusuna gelirken, “Size tapu dağıttık” dedi, yanına AKP’li Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek’i çağırdı. Ancak Çelikbilek Erdoğan’ın yanına gelirken, alandan da büyük bir “yuh” sesi yükseldi.

Kalabalıktan gelen “Yalan söylüyor”, “Böyle başkan istemiyoruz”, “At onu” tepkileri duyulurken, durumun ciddiyetini gören Erdoğan, Çelikbilek’e yönelip olayın detayını öğrendi. Erdoğan, konuyla ilgili mahkeme kararı olduğunu söyleyip tepkileri dindirmeye çalıştı ama başarılı olamadı.

Ana akım medyada bu görüntülere yer verilmemesi ise dikkat çekti.