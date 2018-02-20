O lisedeki patlama Meclis gündeminde

CHP'li Tanrıkulu'nun konuya ilişkin sunduğu soru önergesi şöyle;

İzmir Gaziemir İlçesinde bulunan Abdulhamit Han Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kazan dairesinde meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin ise yaralandığı haberleri basına yansımıştı.

Ancak daha sonra, TMMOB’nin yaptığı inceleme sonucunda patlamanın doğalgaz sıkışmasından değil, kalorifer kazanında eksik su ya da aşırı su artışı sonucu buhar ve basıncın kontrolsüz artmasından dolayı gerçekleştiğinin ortaya çıktığı haberleri basına yansımıştır. Kazanın yanında depo olarak kullanılması gereken ve sınıf koşullarını taşımayan yerde ders yapıldığı için patlamada duvarların yıkılmasının ölüm ve yaralanmaya sebep olduğu yine basına yansıyan haberler arasındadır.

Bu bağlamda;

1.TMMOB’nin yaptığı inceleme sonucunda patlamanın doğalgaz sıkışmasından değil, kalorifer kazanında eksik su ya da aşırı su artışı sonucu buhar ve basıncın kontrolsüz artmasından dolayı gerçekleştiği ve akabinde 1 kişinin öldüğü ve 4 kişinin yaralandığı göz önüne alındığında, sınıf koşulu olmayan yerde ders yapılmasına izin veren İlçe Milli Eğitim Müdürü, Okul Müdürü ve ihmali ile sorumluluğu bulunanlar hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmış mıdır ya da başlatılacak mıdır?

2.Başlatılmışsa, güncel akıbeti nedir?

3.1 kişinin öldüğü ve 4 kişinin yaralandığı olay akabinde ihmali ve sorumluluğu bulunanlar görevden el çektirilerek midir?

4.Yaşanılan acı olay sonrası İzmir Gaziemir İlçesinde bulunan Abdulhamit Han Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ısıtma sisteminin düzeltilmeden eğitim - öğretime devam edildiği iddiaları doğru mudur?

5.İddialar doğru ise, bundan sonra yaşanacak herhangi bir patlama ya da olay akabinde, yaşamını kaybedenler ve yaralananlar ile ilgili olarak sorumlu ya da sorumlular kimler olacaktır?

6.İzmir Gaziemir İlçesinde bulunan Abdulhamit Han Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, eğitim - öğretim yılına hazır olmadığı halde, hangi gerekçelerle faaliyete açılmıştır?

7.Yaklaşık 1 ay önce bağlanan kalorifer kazanında emniyet sistemi hatalı olduğu halde, neden kontrol edilmeden bağlanmıştır?

8.Türkiye genelinde illere göre ilkokul, ortaokul ve liselerde denetimler kimler tarafından, hangi kriterlere göre ve ne sıklıkta yapılmaktadır?

9.20 Şubat 2018 tarihi itibariyle Türkiye genelinde illere göre ilkokul, ortaokul ve liselerde yapılan denetimlerde hangi usulsüzlükler belirlenmiştir ve ne tür işlemler yapılmıştır?