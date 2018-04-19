Erken seçime ilişkin merak edilen tarihler belli oldu

24 Nisan 2018 Seçim Başlangıç tarihi olursa muhtemel seçim süreci bu şekilde olacak.

GERÇEK GÜNDEM - YSK’nın açıklayacağı tahmini seçim takvimi şöyle olabilir :

24 nisan

* Oy kullanılacak gümrük kapıları ve yurt dışı temsilcilikleri ilan edilecek.

25 Nisan

* Siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde önseçim, hangi seçim çevrelerinde aday yoklaması yapacaklarını Yüksek Seçim Kuruluna bildirmeleri için son gün.

26 Nisan ,

* Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin, güncellenmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılması ve itirazların başlaması



* Yüksek Seçim Kurulu'nun www.ysk.gov.tr adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanılması

30 Nisan

* Siyasi partilerin genel başkanlıklarının; partilerinin aday adayı listelerini ve seçim çevrelerini Yüksek Seçim Kurulu'na ve ilgili il ve ön seçim ilçe seçim kurullarına ayrı bildirmelerinin son günü.

30 Nisan

Kamu görevlilerinin görevden çekilmesi için son gün



1 Mayıs

İttifak yapacak partilerin ittifak protokolünü YSK ya teslim etmelerinin son günü

4 Mayıs ,

* Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin askıdan indirilmesi ve yapılacak itirazların son günü.

* Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne yapılacak itirazların son günü (Türkiye saati ile 17.00)

7 Mayıs

* Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğü ile tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerine yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü.

8 Mayıs

* Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu'nca kura çekilmesi ve ilânı.

* İl seçim kurullarınca, önseçimle belirlenmiş milletvekili adaylarına ait listelerin Yüksek Seçim Kuruluna gönderilmesi.

9 Mayıs

İttifak protokolü imzalayan partilerin ittifak tan vazgeçmek için son günü

10 Mayıs

İttifak protolünde değişiklik yapmak isteyen partiler için son gün

12 Mayıs

* Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na alındı belgesi karşılığında DVD ve kâğıt ortamında en geç saat 17.00’ye kadar vermelerinin son günü.

* Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına başvurunun son günü (saat 17.00).

15 Mayıs

* Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi.

* Yurt dışı seçmenlerin oy kullanacakları temsilcilik, tarih aralığı ve yer bilgilerinin www.ysk.gov.tr adresinden ilânı (Türkiye saati ile 08.00)

17 Mayıs

* Siyasi partilerin aday listeleri ile bağımsız adayların başvuru evrakındaki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.

* Bağımsız adayların adaylıktan vazgeçmelerinin son günü.

22 Mayıs

* Siyasi partilerin milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adayların radyo, televizyon, Resmî Gazete ve illerde ilânı.

1 Haziran

* Gümrük kapılarında ve yurtdışı temsilciliklerde oy verme işlemine başlanması.

6 Haziran

* Başvuran siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunca ad çekilmesi.

13 Haziran

* Propaganda serbestliğinin ve bir kısım seçim yasaklarının başlangıcı.

17 Haziran

* Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işleminin sona ermesi.

24 Haziran oy verme günü