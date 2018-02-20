Yardımcı doçentlik teklifine muhalefetten itiraz

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşması beklenen teklifin sadece isim değişikliği öngördüğünü savunan CHP, "Cumhurbaşkanı kandırılmış mıdır? Yoksa akademi mi kandırılmak istenmektedir" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'yardımcı doçentlik' kadrosunun kaldırılması çağrısının ardından Meclis'e sunulan teklif yasalaşma yolunda. Erdoğan'ın "Ara unvanı ortadan kaldırıp doktoradan doğrudan doçentliğe geçilmesini temin edecek çalışma yapalım" sözlerinin ardından AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın imzasıyla Meclis'e sunulan teklif; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'ndan geçti. Bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşması beklenen teklife göre "yardımcı doçentlik" kadrosu "doktor öğretim görevlisi" kadrosu haline getirilecek.

Gazete DuvaR'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, CHP, HDP ve MHP, oy çokluğuyla komisyondan geçen teklife şerh düştü. Partilerin itirazları şöyle:

CHP: CUMHURBAŞKANI YİNE KANDIRILMIŞ MIDIR?



"Doktoradan sonra yardımcı doçentlik kadrosuna atanmaksızın doçentliğe doğrudan başvuru zaten mümkün. Yardımcı doçentlik, doçentlik öncesi bir ara akademik kadro olup, aynı zamanda öğretim üyeliğine geçiş ve gelişim süreci olarak adlandırılabilir. Teklife bakıldığında yardımcı doçentliğin kadro unvanının değiştirildiği görülecektir. Cumhurbaşkanının söylemleri ile Komisyon'da görüşülen teklifin getirdikleri bu yönü ile çelişmektedir. Yardımcı doçentlik görünürde kaldırılmış olsa da sadece unvanın adı değiştirilmiştir. ‘Yardımcı doçentlik' kadro unvanı yerine, adı değiştirilen ‘Doktor Öğretim Üyesi' kavramı yer bulmuştur. Mevcut düzenleme ile yardımcı doçent, uzman, okutman, çevirici, eğitim öğretim yardımcı kadrosunda bulunanların ‘Doktor Öğretim Üyesi/Görevlisi' kadrolarına atanmaları öngörülmüştür. Cumhurbaşkanı yine kandırılmış mıdır? Yoksa akademi mi kandırılmak istenmektedir? Yükseköğretimin temel sorunları çözüm beklerken, bu sorunların çözümüne yönelik esaslı çareler üretilmeden, sadece unvanın isim değişikliğinin akademiye bir yararı olmayacaktır."

HDP: ERDOĞAN İSTEDİ, İCAT ETTİLER

"Teklifin gerekçesinde yardımcı doçentliğin üniversitelerin kendi tabii ihtiyacı ve doğası sonucu değil, o günkü sorunlara pratik çözüm üretmeye yönelik icat edildiği belirtilmektedir. Bu tespit bu teklifin hazırlanma sürecini de özetliyor. Teklif Erdoğan'ın talebi doğrultusunda YÖK'ün pratik çözüm üretmek için hazırladığı bir icattan ibarettir. Teklif bir Truva atıdır. Çünkü bu teklif ile akademik atama ve yükselme kriterleri yeniden düzenleniyor. Merkeziyetçilik daha da kurumsallaşıyor. Bu Erdoğan'ın ‘Neden bir an önce bizim kadrolarımız doçent ve profesör olamıyor? Bunun önünde hangi engel varsa kaldırın' talimatıdır. Bu talimatı alan YÖK ve AKP iktidarı çareyi öğretim üyeliğine atama koşullarını esnetmekte bulmuş görünüyor."

MHP: ÜNİVERSİTELERE FAZLADAN KOŞUL ENDİŞESİ

"Yardımcı Doçentlik unvanı özlük haklarda bir haksızlığa uğramadan Doktor Öğretim Üyesi'ne dönüştürülmesi kabul edilebilir. Bu konuda endişemiz, kadro atamaları yapılırken üniversitelere fazladan koşul koyma hakkı verilmesinin meydana getirebileceği üniversiteler arası uçurumlar."